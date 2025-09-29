Jaguar Land Rover empieza a levantarse tras ciberataque: anuncia vuelta parcial a la producción

El pasado 1 de septiembre, Jaguar Land Rover (JLR) sufrió un ciberataque que puso en jaque su operación global. Las tres plantas que posee en Reino Unido, donde producen alrededor de mil vehículos al día, debieron suspender su actividad, dejando a sus empleados sin trabajo y a gran parte de su cadena de suministro en una situación de alerta.

La magnitud del impacto provocó pérdidas millonarias semanales y obligó a la empresa a detener no solo la producción, sino también sistemas clave de logística, finanzas y distribución de piezas.

El episodio también ha afectado a proveedores de la firma británica, muchos de los cuales afirmaban la posibilidad cierta de quiebra si no se les liberaban los recursos.

Hace unos días, Jaguar Land Rover había adelantado que la paralización se extendería hasta octubre, ahora dieron un paso más e informaron a través de un comunicado que “algunas partes de nuestras operaciones de manufactura se reanudarán en los próximos días”.

Además, señaló que este fin de semana JLR recibió el apoyo del gobierno británico mediante una garantía de préstamo, que permitirá desbloquear hasta 1.500 millones de libras (US$2.010 millones) para aportar seguridad a su cadena de suministro.

El reinicio parcial de las funciones digitales permite hoy a JLR cancelar deudas pendientes, normalizar operaciones logísticas y empezar a responder a las necesidades de sus concesionarios.

Sin embargo, la empresa reconoce que las pérdidas hasta ahora acumuladas serán difíciles de recuperar completamente, y que la confianza en su infraestructura digital deberá reconstruirse con transparencia y refuerzos técnicos.

Respecto del ciberataque, JLR afirmó: “Continuamos trabajando sin descanso junto a especialistas en ciberseguridad, el NCSC (Centro Nacional de Seguridad Cibernética) del gobierno británico y las fuerzas del orden para garantizar que nuestro reinicio se haga de manera segura".