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    Jaguar, Porsche y Opel en la pista: la Gen4 de la Fórmula E empieza a tomar forma

    Las marcas empiezan a dar luces de sus bólidos para la próxima temporada de la competencia eléctrica, que anticipa una revolución en potencia, aerodinámica y tecnología.

     

    La nueva generación del campeonato Fórmula E ya comenzó a tomar forma en la pista. A meses de su debut oficial, los primeros monoplazas GEN4 de Porsche, Opel y Jaguar ya fueron presentados y puestos a prueba, marcando el inicio de una nueva era en la categoría.

    El salto tecnológico es significativo. La GEN4 será la generación más potente en la historia de la categoría, con cifras que superan los 800 CV (600 kW), tracción integral permanente y velocidades máximas cercanas a los 330 km/h. Además, incorpora una evolución clave en aerodinámica, con mayor carga para mejorar el agarre y dos configuraciones diferenciadas: una para clasificación, más agresiva, y otra para carrera, enfocada en la eficiencia energética.

    En este escenario, Porsche luce el 975 RSE, su nuevo monoplaza que reemplazará al exitoso 99X Electric. Este modelo destaca por su aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 1,8 segundos, una recuperación de energía de hasta 700 kW y una eficiencia sobresaliente, donde hasta el 50% de la energía en carrera proviene de la frenada regenerativa.

    Además, incorpora nuevos sistemas como el “brake-by-wire” y componentes optimizados en peso y durabilidad.

    Por su parte, Opel dio un paso clave con el estreno del GSE 27FE en el Circuito Paul Ricard. Este prototipo, también con más de 800 CV, integra tracción total y avanzados sistemas energéticos, funcionando como laboratorio para su futura gama deportiva GSE.

    Su diseño “Lightspeed” refuerza la identidad visual de la marca, mientras que su desarrollo contempla extensas pruebas en pista durante los próximos meses.

    A estos avances se suma Jaguar, apostando por mantener su protagonismo en la categoría mostró su prototitpo con un enfoque en eficiencia energética, software y gestión inteligente del rendimiento, elementos clave en esta nueva etapa.

    Estos nuevos bólidos y la tecnología forzarán cambios en el formato de la categoría, aunque todavía no hay luces al respecto, y también a abandonar muchos de los circuitos callejeros que la han acompañado hasta ahora, dando paso a circuitos tradicionales, para los cuales ya están postulando varias pistas europeas desechadas por la Fórmula Uno.

    Más sobre:NoticiasFórmula EGen4PorscheJaguarOpel

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