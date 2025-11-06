Jaguar retrasa su revolución eléctrica para 2026

Jaguar prefirió dar un paso atrás en su ofensiva eléctrica. Pese a que en su estrategia “Reimagine” la firma se comprometía a convertirse en exclusivamente eléctrica para 2025, el anuncio de su primer modelo de nueva generación marca un giro: se esperaba su debut para este año, pero finalmente será en 2026.

La compañía informó que el retraso responde en parte a los desafíos logísticos y tecnológicos que enfrenta al desarrollar internamente su nueva arquitectura de baterías, así como a las cambiantes condiciones del mercado.

Además, Jaguar indicó que la decisión estratégica busca garantizar que el modelo llegue con un nivel óptimo de calidad, fiabilidad y relevancia para los clientes.

El nuevo eléctrico se basará en el concepto “Type 00”, que anticipó un diseño audaz y radical. Ahora, la versión final de producción adaptará numerosos elementos del prototipo, pero la llegada al mercado se plantea más conservadora para asegurar su éxito comercial.

Con precios estimados de entrada más moderados que los previstos originalmente, que se espera ronden en los 120 mil euros ($130 millones, aproximadamente), la marca aspira a competir con sedanes y coupés premium eléctricos, no únicamente con marcas de lujo, gracias a una oferta tecnológica.

“Definitivamente, lo presentaremos el próximo año y comenzaremos a aceptar pedidos. Las entregas comenzarán poco después de eso”, dijo el CEO de Jaguar, Rawdon Glover, en entrevista con ABC News.

La fecha exacta para la presentación todavía no se conoce, pero las versiones más coincidentes señalan que será durante el primer trimestre de 2026, lo que permitiría hacer las primeras entregas entre julio y septiembre.

Tampoco se conoce mucho sobre las características del modelo. Por ahora solo se sabe que será el vehículo de entrada para la nueva gama, que se desarrolla en la plataforma Jaguar Electric Architecture (JEA) y que tendrá una autonomía de hasta 770 kilómetros.