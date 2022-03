Kia anuncia su ingreso al segmento de las camionetas eléctricas

Uno de los segmentos que empieza a cobrar cada vez más actores es el de las camionetas eléctricas. Las pick-ups recargables cada día asoman con más fuerza en los planes de las distintas compañías y a modelos confirmados de Chevrolet, Ford, Tesla y RAM, ahora se suma Kia, firma que en su línea de desarrollo para la próxima década informó de dos nuevas camionetas eléctricas que formarán parte de su catálogo.

La noticia se entregó en el evento virtual CEO Investor Day de la compañía, donde se presentó la hoja de ruta de los coreanos, tomando como base el Plan S que Kia había anunciado hace dos años.

Según se informó, la visión de la marca estará sustentada sobre tres pilares claves: las personas, el planeta y los beneficios. Con esto en mente, se buscará mejorar el valor hacia el cliente y nutrir los talentos, reducir las emisiones de carbono teniendo en cuenta el medio ambiente y generar ganancias mientras trabaja como un ciudadano corporativo responsable.

Entre los objetivos que se plantea en esta denominada hoja de ruta se incluyen cuatro puntos:

Acelerar la electrificación y lograr ventas anuales de 1,2 millones de unidades de vehículos eléctricos con batería (BEV) para 2030 Alcanzar cuatro millones de ventas anuales de vehículos para 2030, incluidos más de dos millones de modelos ecológicos Expandir la aplicación de funciones de automóvil conectado y tecnologías de conducción autónoma a todos los vehículos nuevos Convertirse en la marca número uno en el mercado mundial de vehículos especialmente diseñados (PBV) para 2030.

En el evento, Ho Sung Song, presidente y director ejecutivo de Kia Corporation, dijo que “Kia ha estado experimentando una transformación a gran escala que ha incluido cambios en la visión corporativa, el logotipo, el producto, el diseño y la estrategia. Para lograr la visión de la empresa de convertirse en un proveedor de soluciones de movilidad sostenible, nos centraremos en acelerar la transición hacia futuros modelos de negocio. Nos centraremos aún más en el cliente en nuestro enfoque y buscaremos una transformación dinámica mientras mantenemos operaciones comerciales sólidas”.

Las grandes novedades

Kia avanza rápido en su transición hacia los vehículos eléctricos, por lo mismo, el trabajo apuntará a fortalecer el desarrollo de vehículos eléctricos a batería (BEV), buscando extender el éxito del EV6, modelo que se presentó hace unos días en Chile y que acaba de ser premiado como Car of The Year en Europa.

KIA EV6

Desde 2023, Kia lanzará al menos dos BEV por año. Así tendrá una completa gama de 14 modelos 100% eléctricos para 2027.

En comparación con el plan anterior, que contemplaba 11 modelos para 2026, Kia anunció que dará vida a dos camionetas eléctricas: una que se construirá en Estados Unidos y otra para mercados emergentes: A estas pick-ups se suma un BEV para el segmento de entrada.

En cuanto a los próximos lanzamientos, el buque insignia de esta nueva era eléctrica de Kia será el EV9, cuyo lanzamiento está previsto para 2023.

KIA EV9

El EV9 es un SUV que tiene cerca de cinco metros de largo, acelera de 0 a 100 km/h. en cinco segundos y tiene una autonomía que bordea los 540 km. También podrá proporcionar un rango de conducción de 100 km con solo una carga de seis minutos.

Además, por primera vez para Kia, el EV9 contará con servicios OTA (Over the Air) y FoD (Feature on Demand) que le permitirá a los usuarios comprar funciones de software de forma selectiva. El EV9 también será el primer Kia en contar con la avanzada tecnología de conducción autónoma AutoMode.