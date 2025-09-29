SUSCRÍBETE
La alianza entre juguetes que trae de vuelta un clásico de Audi

El deportivo familiar RS2 Avant, fabricado durante la primera mitad de los 90, revive en versión coleccionable de la mano de Mattel y Hot Wheels

 
Teri Weber

Mattel anunció una colaboración entre Mattel Brick Shop, Hot Wheels y las subsidiarias quattro GmbH y Auto Union GmbH de Audi AG para lanzar un set de construcción inspirado en uno de los modelos más icónicos de la firma alemana: el Avant RS2.

La elección no es casual. Presentado originalmente en 1994 y producido hasta 1995, este modelo se convirtió en un referente de las wagons deportivas. Con su motor turboalimentado 2.2 litros de cinco cilincros y una transmisión de seis velocidades, era capaz de generar 316 Hp capaz acelerar de 0 a 100 kph en solo 4.8 segundos.

Gracias a ese propulsor ofrecía una experiencia de manejo radical para un familiar, conquistando a miles de seguidores que lo elevaron al estatus de leyenda. Aunque su producción fue limitada (se estima que se fabricaron menos de 2.900 unidades), su herencia permanece viva en la cultura automotriz.

Ese espíritu regresa en formato de colección. El set de Mattel Brick Shop llega en escala 1:32 y está diseñado para mayores de 17 años. Su propuesta va más allá de la simple construcción: ofrece puertas abatibles, techo removible, parabrisas delantero y trasero móviles, además de la posibilidad de personalización con calcomanías y rines con licencia OEM. Todo esto acompañado por llantas Toyo Proxes R888R y una placa metálica exclusiva de Hot Wheels.

La colaboración representa también un reencuentro entre Audi y Hot Wheels, marcas que trabajaron juntas por primera vez en 1993 con el molde inicial del RS2.

Hoy, la alianza se expande hacia la categoría de construcción, consolidando un puente entre nostalgia y modernidad. Para los ejecutivos de Mattel, se trata de ofrecer experiencias que permitan a los aficionados interactuar con sus autos favoritos de una manera diferente: armándolos pieza por pieza.

El precio estimado en Chile es de $32.990, y estará disponible a partir de octubre en tiendas seleccionadas.

Más sobre:NoticiasAudiRS2 AvantMattelHot WheelsJuguetes

