La batería que promete hasta 1.500 kilómetros de autonomía

La industria automotriz global vive una carrera tecnológica sin precedentes, y el grupo Chery International acaba de dar un paso que podría redefinir el futuro de la movilidad eléctrica. Durante la Cumbre Internacional de Usuarios 2025, la matriz de Omoda | Jaecoo presentó oficialmente su primer módulo de batería de estado sólido, un desarrollo que promete duplicar la autonomía actual de los vehículos eléctricos y elevar los estándares de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

El nuevo sistema, diseñado por el Instituto de Investigación de Baterías de Estado Sólido de Chery, alcanza una densidad energética inédita de 600 Wh/kg. La tecnología se basa en materiales sólidos de última generación y en compuestos avanzados de litio y manganeso, lo que permite mejorar no solo la capacidad de almacenamiento, sino también la estabilidad térmica y la seguridad operativa.

Las pruebas de resistencia realizadas por el equipo técnico confirman que el módulo mantiene su integridad incluso tras impactos severos, como perforaciones o penetraciones directas, sin riesgo de incendio ni emisión de humo. Este nivel de robustez marca una diferencia sustancial frente a las baterías de iones de litio convencionales, que son más sensibles a las altas temperaturas o a los daños estructurales.

Gracias a esta tecnología, los futuros vehículos de Omoda y Jaecoo podrán alcanzar entre 1.300 y 1.500 kilómetros de autonomía con una sola carga, estableciendo un nuevo referente de rendimiento en el mercado eléctrico global.

La compañía proyecta su despliegue comercial para 2027, consolidando así su liderazgo en innovación y sostenibilidad.