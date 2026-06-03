La exitosa Berlingo celebra tres décadas con un edición especial

Pocos vehículos han logrado adaptarse con tanta naturalidad a las necesidades de profesionales, familias y amantes de las actividades al aire libre. Desde su debut en 1996, el Citroën Berlingo ha evolucionado generación tras generación hasta convertirse en uno de los mayores referentes de la movilidad versátil en el mercado.

Lanzado en julio de 1996, el modelo revolucionó el segmento de los vehículos comerciales compactos al proponer una arquitectura completamente nueva. La primera generación ofrecía hasta 3 m³ de capacidad de carga y una carga útil de 800 kilos, pero su verdadero aporte fue trasladar el confort de un automóvil particular al mundo de las furgonetas. Un año después nació el Berlingo Multispace, creando prácticamente desde cero el segmento de los vehículos polivalentes familiares.

A lo largo de su primera etapa, el modelo destacó por innovaciones como el sistema Modutop, múltiples configuraciones interiores y versiones alimentadas por GLP, GNC e incluso propulsión eléctrica. Su concepto de espacio, modularidad y facilidad de uso lo convirtió rápidamente en un éxito comercial.

La segunda generación, presentada en 2008, profundizó esa filosofía. Incorporó tres asientos traseros independientes, luneta trasera practicable y una evolución del techo multifuncional Modutop. Posteriormente sumó tecnologías como Grip Control para mejorar la tracción en distintas superficies y una variante 100% eléctrica lanzada en 2013, anticipando la transición hacia una movilidad más sostenible.

En 2018 llegó la tercera generación, que continúa vigente tras una profunda actualización realizada en 2024. Disponible en versiones M y XL, con capacidad para cinco o siete pasajeros, destaca por ofrecer hasta 4 metros de longitud de carga, nuevos asientos Citroën Advanced Comfort, cuadro digital y pantalla táctil HD de 10 pulgadas.

También incorpora avanzados sistemas de asistencia a la conducción, conectividad de última generación y variantes eléctricas capaces de alcanzar hasta 340 kilómetros de autonomía WLTP.

Copyright Marc and David @ Continental Productiuons Marc and David @ Continental Productions

Con más de 4,2 millones de unidades producidas y presencia en cerca de 90 mercados, el Berlingo celebra ahora su aniversario con la edición especial Berlingo 30 Años.

Disponible exclusivamente en las variantes de pasajeros M y XL, incorpora una insignia conmemorativa, llantas negras de 16 pulgadas, cristales tintados, volante calefaccionado, cámara trasera Top Rear Vision, instrumentación digital y tres asientos individuales en la segunda fila, reforzando el carácter práctico y familiar que ha definido al modelo durante tres décadas.

Post-production : Astuce Productions NC

Estará disponible en los colores Blanco Caolín, Azul Kiama, Gris Acero y Negro Perla Nera, así como con una gama completa de motores (diésel 100 CV y 130 CV con la caja EAT8), que se comercializan con precios desde los 25 mil euros.