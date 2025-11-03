La marca con la que Toyota sale a pelear en el mundo del lujo

Durante el Salón de Tokio, Toyota hizo el lanzamiento oficial de su nueva marca de lujo. La histórica denominación Century, que desde 1967 representó los sedanes más exclusivos de la firma japonesa, se convirtió en una firma independiente, pensada para competir en lo más alto del segmento premium.

Esta decisión abre un camino claro para la marca nipona, que no solo aspira a rivalizar con las casas alemanas de lujo, sino que lanza un reto directo a los fabricantes británicos que dominan el ultra lujo, como Rolls-Royce y Bentley.

El primer paso visible de esta ambición es el prototipo que mezcla elementos de un sedán y un SUV, con detalles exclusivos y materiales artesanales. Con una carrocería escultórica, puertas deslizantes y acabados que apuntan a una producción de baja serie,

“Century no es solo otra marca dentro de Toyota Motor Corporation. Queremos que lleve el espíritu y el orgullo de Japón al mundo”, afirmó Akio Toyoda, presidente del Consejo de Administración de Toyota.

El directivo agregó que Century tiene como objetivo sumar lo mejor de la artesanía japonesa, conocida como monozukuri, con la tecnología más avanzada para ofrecer un lujo silencioso y refinado.

Por ahora no se conocen muchos detalles del conceptual del Century, como su motorización. Lo suyo es visual e imponente. Quienes lo vieron en Tokio, varios destacaron que por altura supera al Bentley Continental GT y el Rolls-Royce Spectre.

Su espacio interior también llamó la atención, junto a sus puertas deslizantes y su pintura anaranjada de 60 capas: tiene dos asientos y adelante solo hay uno dispuesto para el chófer o conductor, dejándole más espacio al pasajero que va a la izquierda en la parte trasera.