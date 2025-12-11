La nueva apuesta verde de BMW de cara al 2035

Con la intención de darle un nuevo impulso a su estrategia ambiental, BMW Group fijó una meta intermedia para 2035, subiendo de manera importante la vara que se había puesto para esta década. El plan apunta a reducir al menos 60 millones de toneladas de CO₂ equivalente respecto de 2019, unos 20 millones más que el objetivo trazado para 2030.

El anuncio apunta a una hoja de ruta de descarbonización que abarca todo el ciclo de vida del automóvil y todas las tecnologías de propulsión disponibles.

La actualización va en línea con el compromiso global de la compañía con el Acuerdo de París. Hasta ahora, BMW buscaba recortar 40 millones de toneladas de CO₂e en sus alcances 1, 2 y 3 al 2030, pero este nuevo horizonte permite avanzar de manera más continua y ordenada. Según sus proyecciones, en 2035 las emisiones por euro de valor añadido serán menos de la mitad de las registradas en 2019.

Para alcanzar esta meta, el grupo profundizará medidas que ya están en marcha: mayor uso de energías renovables en la producción y en la cadena de suministro, más presencia de aluminio y acero reciclados, y mejoras constantes en eficiencia durante la fase de uso de los vehículos. A esto se suman innovaciones aplicables a toda la gama, coherentes con su estrategia de neutralidad tecnológica.

La marca alemana mantiene su enfoque de “Apertura de Tecnologías”, que incluye vehículos eléctricos a batería, híbridos enchufables, modelos con pila de combustible de hidrógeno y motores de combustión optimizados. Con este abanico, la marca busca adaptarse a las distintas realidades de cada mercado, desde países con buenas redes de carga hasta aquellos que recién están partiendo en la electromovilidad.

Uno de los puntos críticos está en la cadena de suministro, sobre todo en el caso de los autos eléctricos. Por lo mismo, la firma germana concentra esfuerzos en materiales de mayor impacto como baterías, acero y aluminio, y en el desarrollo de nuevas generaciones de celdas, entre ellas la tecnología Gen6.

En producción, todas las plantas del grupo funcionan desde 2020 con electricidad renovable comprada, mientras que la fábrica de Debrecen, en Hungría, se transformó en la primera del grupo en operar sin combustibles fósiles, marcando un hito para lo que viene en su infraestructura industrial.

En la fase de uso, el programa EfficientDynamics sigue aportando mejoras en aerodinámica, sistemas de propulsión y neumáticos. Un ejemplo concreto es el renovado BMW iX3, que ahora consume hasta 20% menos energía que su versión anterior.