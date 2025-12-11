VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    La nueva apuesta verde de BMW de cara al 2035

    La firma alemana actualiza su hoja de ruta ambiental y eleva sus exigencias de reducción de CO₂, reforzando su compromiso con el Acuerdo de París y la meta de neutralidad climática para 2050.

     

    Con la intención de darle un nuevo impulso a su estrategia ambiental, BMW Group fijó una meta intermedia para 2035, subiendo de manera importante la vara que se había puesto para esta década. El plan apunta a reducir al menos 60 millones de toneladas de CO₂ equivalente respecto de 2019, unos 20 millones más que el objetivo trazado para 2030.

    El anuncio apunta a una hoja de ruta de descarbonización que abarca todo el ciclo de vida del automóvil y todas las tecnologías de propulsión disponibles.

    La actualización va en línea con el compromiso global de la compañía con el Acuerdo de París. Hasta ahora, BMW buscaba recortar 40 millones de toneladas de CO₂e en sus alcances 1, 2 y 3 al 2030, pero este nuevo horizonte permite avanzar de manera más continua y ordenada. Según sus proyecciones, en 2035 las emisiones por euro de valor añadido serán menos de la mitad de las registradas en 2019.

    Para alcanzar esta meta, el grupo profundizará medidas que ya están en marcha: mayor uso de energías renovables en la producción y en la cadena de suministro, más presencia de aluminio y acero reciclados, y mejoras constantes en eficiencia durante la fase de uso de los vehículos. A esto se suman innovaciones aplicables a toda la gama, coherentes con su estrategia de neutralidad tecnológica.

    La marca alemana mantiene su enfoque de “Apertura de Tecnologías”, que incluye vehículos eléctricos a batería, híbridos enchufables, modelos con pila de combustible de hidrógeno y motores de combustión optimizados. Con este abanico, la marca busca adaptarse a las distintas realidades de cada mercado, desde países con buenas redes de carga hasta aquellos que recién están partiendo en la electromovilidad.

    Uno de los puntos críticos está en la cadena de suministro, sobre todo en el caso de los autos eléctricos. Por lo mismo, la firma germana concentra esfuerzos en materiales de mayor impacto como baterías, acero y aluminio, y en el desarrollo de nuevas generaciones de celdas, entre ellas la tecnología Gen6.

    En producción, todas las plantas del grupo funcionan desde 2020 con electricidad renovable comprada, mientras que la fábrica de Debrecen, en Hungría, se transformó en la primera del grupo en operar sin combustibles fósiles, marcando un hito para lo que viene en su infraestructura industrial.

    En la fase de uso, el programa EfficientDynamics sigue aportando mejoras en aerodinámica, sistemas de propulsión y neumáticos. Un ejemplo concreto es el renovado BMW iX3, que ahora consume hasta 20% menos energía que su versión anterior.

    Más sobre:NoticiasBMWCO₂Reducción de emisionesDescarbonizaciónAcuerdo de París

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lo tiene decidido: expresidente Frei responderá al tribunal supremo DC por la suspensión de su militancia

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del nuevo director (i) Jorge Baradit

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?

    Servicio de Salud admite que nuevo Hospital Barros Luco tendrá menos camas que el diseño original tras 10 años de atraso

    Por un puñado de 88 votos: UDI reclama errores en conteo electoral y busca quitarle un diputado al PDG

    El seminario en que Grau y Martínez escucharon en primera persona las críticas al FES de Briones, Repetto y Acevedo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    Lo tiene decidido: expresidente Frei responderá al tribunal supremo DC por la suspensión de su militancia
    Chile

    Lo tiene decidido: expresidente Frei responderá al tribunal supremo DC por la suspensión de su militancia

    El seminario en que Grau y Martínez escucharon en primera persona las críticas al FES de Briones, Repetto y Acevedo

    Avanza el proceso de destitución de Orrego en el Tricel: ministra Ravanales toma declaración a testigos del Gore

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”
    Negocios

    David Bravo reitera críticas al gobierno y dice que “el mercado laboral sigue bastante anémico”

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Tras reparos de Contraloría y el CFA, Hacienda buscará clarificar que FES no debe contabilizarse como gasto público

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini busca mantener su invicto en la Europa League contra Dinamo Zagreb
    El Deportivo

    En vivo: El Betis de Manuel Pellegrini busca mantener su invicto en la Europa League contra Dinamo Zagreb

    “Que la ANFP cumpla con su obligación”: la carta con la que Unión Española y Deportes Iquique piden anular sus descensos

    Coquimbo se alista para recibir en 2026 el primer triatlón 5150 de Chile

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del nuevo director (i) Jorge Baradit
    Cultura y entretención

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del nuevo director (i) Jorge Baradit

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?
    Mundo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?

    Zelenski da a EE.UU. una nueva versión del plan de paz y defiende un referéndum sobre la soberanía del Donbás

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan