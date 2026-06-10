Mitsubishi revive el Eclipse: ahora será un SUV eléctrico con 580 km de autonomía

La ofensiva eléctrica de Mitsubishi suma un nuevo protagonista. La marca japonesa presentó los primeros detalles del Eclipse Sportback eléctrico, un SUV compacto de cero emisiones que llegará a Norteamérica como modelo 2027 y que combinará tecnología compartida con Nissan junto a una identidad visual propia.

Aunque toma como punto de partida la plataforma CMF-EV de la nueva generación del Leaf, el Eclipse Sportback EV busca diferenciarse mediante un diseño más dinámico y deportivo. El modelo incorpora un frontal específico con la característica parrilla de Mitsubishi, nuevas tomas de aire horizontales, parachoques exclusivos y una firma lumínica propia tanto adelante como atrás.

La vista lateral conserva las proporciones tipo fastback que dan origen a su nombre, mientras que los detalles cromados, los emblemas EV y las nuevas llantas aerodinámicas de 18 pulgadas refuerzan su personalidad. En la zaga destacan los pilotos con gráficos exclusivos y un diseño más musculoso del parachoques posterior.

En el apartado mecánico, todo indica que mantendrá las configuraciones del nuevo Leaf. La gama debería ofrecer una versión de acceso con 177 CV asociada a una batería de 52 kWh, mientras que una variante superior alcanzaría los 218 CV gracias a un paquete de 75 kWh.

Dependiendo de la configuración elegida, la autonomía podría acercarse a los 580 kilómetros, una cifra que supone un salto significativo para la marca y que posiciona al Eclipse Sportback EV como una alternativa competitiva dentro del creciente segmento de los SUV eléctricos compactos.

Aunque Mitsubishi todavía no ha mostrado el habitáculo, se espera una arquitectura similar a la del Leaf, con diferencias en materiales, tapicerías y elementos de personalización para alinearse con la identidad de la marca.

El Eclipse Sportback EV representa además un nuevo capítulo para una denominación histórica. Tras años ligada a un coupé deportivo (entre 1989 y 2011), el nombre Eclipse vuelve a la escena convertido en un crossover eléctrico que busca combinar eficiencia, diseño y practicidad para una nueva generación de usuarios.