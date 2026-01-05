La planta de Michelin en Antofagasta apunta a aumentar su capacidad de reciclaje

Michelin ingresó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para modificar la operación de su planta de reciclaje de neumáticos mineros MSMR La Negra, con el objetivo de aumentar su capacidad de procesamiento diario de 29 a 82 toneladas.

El proyecto contempla una inversión estimada de US$2 millones y no considera modificaciones estructurales ni ampliaciones de infraestructura. El incremento de capacidad se logrará a través de ajustes operativos, mejoras en la gestión de flujos internos y la habilitación de espacios adicionales dentro de las instalaciones.

Como parte de la optimización, la planta operará bajo un régimen continuo 24/7, con turnos diurnos y nocturnos de lunes a domingo. Así, espera responder de manera más eficiente a la creciente demanda del sector minero por soluciones de reciclaje y valorización de neumáticos fuera de uso, uno de los principales desafíos en la gestión de residuos industriales sólidos en Chile.

La ampliación también se enmarca en los requerimientos regulatorios asociados a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), especialmente con miras a las metas de cumplimiento establecidas para 2027. En este contexto, la valorización de neumáticos mineros se ha convertido en un componente crítico para las operaciones extractivas que buscan mejorar su desempeño ambiental.

“Este incremento de capacidad nos permitirá optimizar la eficiencia operacional de la planta y avanzar en el compromiso del grupo Michelin con la circularidad total de sus productos hacia 2050, en coherencia con la normativa ambiental vigente”, dijo Kamal Abi Farag, director de MSMR en Chile.

Actualmente, la planta MSMR La Negra se especializa en el corte y triturado de neumáticos mineros de gran tamaño, generando chips de caucho que pueden ser procesados posteriormente para la obtención de polvo de caucho micronizado (MRP) y negro de humo recuperado (rCB). Estos materiales son utilizados como cargas reforzantes en la fabricación de nuevos neumáticos y otros productos de caucho.

Con esta modificación operacional, Michelin Specialty Materials Recovery busca consolidar un modelo industrial de bajo impacto estructural y alto desempeño ambiental, fortaleciendo su posición como actor técnico relevante en el reciclaje de neumáticos mineros a nivel nacional y regional.