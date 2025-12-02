La última estación del Bugatti Bolide: la leyenda se despide

Bugatti ha puesto punto final a uno de los proyectos más ambiciosos de su historia: el Bolide. La unidad número 40, ensamblada con precisión en el Atelier de Molsheim, marca el cierre de un capítulo que inició como un audaz ejercicio de diseño y terminó consolidándose como un icono del rendimiento extremo.

Con este último ejemplar, la firma celebra un recorrido de más de cuatro años en los que la visión inicial se transformó en una máquina capaz de redefinir lo posible en un vehículo creado exclusivamente para circuito.

Desde su concepción en 2021, el Bolide nació para rendir homenaje a la herencia de Bugatti y, al mismo tiempo, explorar los límites del histórico motor W16 de 8.0 litros biturbo.

La misión no era sencilla: desarrollar un vehículo accesible para un piloto aficionado, pero lo suficientemente sofisticado para satisfacer a un profesional.

Este equilibrio exigió miles de horas de ingeniería, pruebas en pista y un nivel de detalle que va desde la aerodinámica hasta la calidad de los acabados, un atributo innegociable para la marca francesa.

El viaje técnico y emocional del Bolide tuvo episodios memorables, como su paso por Le Mans en 2023, donde alcanzó los 350 km/h en la recta principal. Pero más allá de las cifras, el proyecto consolidó la filosofía de que un Bugatti no es solo velocidad, sino que también es elegancia, coherencia estética y una experiencia única.

La última unidad, presentada en la exclusiva combinación azul nero y blu speciale lyonnais, ya descansa en la colección de un cliente muy cercano a la marca, propietario también de un Type 35 y del último Veyron Grand Sport producido. Su interior en Alcantara Lago Blu refleja el mismo cuidado artesanal que distingue a todos los modelos de Molsheim.

Con el cierre de la producción del Bolide, y a la espera del adiós definitivo al W16 en el Mistral, Bugatti pone fin a una etapa irrepetible.