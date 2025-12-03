Las ventas de automóviles nuevos vuelven a subir en noviembre

Luego de la caída registrada en octubre, con un 14,8% de descenso interanual, las cifras de ventas de automóviles nuevos vuelven a ser positivas. De acuerdo al último informe entregado por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), noviembre tuvo un incremento mensual de 2,1%, con 25.620 unidades comercializadas.

De esta forma, el sector acumula 281.021 unidades comercializadas de vehículos livianos y medianos, un aumento de 2,4% en el año. Así, se superó el total de 2024 (274.405) y quedó muy cerca del de 2023 (286.762), aunque a distancia del récord de 2022 (392.845).

La más reciente proyección para 2025 es en torno a los 310 mil vehículos vendidos, que obligaría a igualar o superar los antecedentes para diciembre de los últimos dos años, que estuvieron por sobre los 27 mil.

Estos números, según el reporte, consolidan “una trayectoria de crecimiento moderado pero sostenido, que contribuye a la recuperación del rubro frente a los ajustes observados en años previos”.

Chevrolet Groove

Por segmentos, los SUV concentran el 51,2% de las ventas acumuladas a noviembre, mientras que las camionetas son el 20,2%, los vehículos comerciales el 10,7% y los de pasajeros el 17,9%.

Respecto de las regiones, la Metropolitana concentró el 62,6% de las ventas del mes, con 16.042 unidades, lo que implica un aumento de 9,8% frente a igual mes del año anterior. Este desempeño permitió sobrellevar los registros negativos en cuanto a variación mensual de todas las otras regiones, con la excepción de Biobío, con 3,2%, y Arica y Parinacota, con 9,2%.

Top 10 autos más vendidos