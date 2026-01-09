Leapmotor hace una presentación anticipada del B10

Aunque todavía no llega al mercado nacional para su comercialización, Leapmotor hizo un adelanto del B10, el SUV 100% eléctrico con que ampliara su oferta en el país dentro del segmento de los compactos.

El escenario elegido para la ocasión ayudó a darle mayor realce al anuncio, ya que se realizó en el flamante Claro Arena en el marco de la firma del acuerdo del auspicio con Universidad Católica.

PEDRO BRITO

Tras el debut del C10 en octubre pasado, el B10 aparece como una alternativa pensada para el uso diario, combinando motorización eléctrica, soluciones tecnológicas y un enfoque práctico, alineado con las necesidades de movilidad urbana y familiar.

“El B10 representa un paso relevante para nuestra presencia en Chile. Es un SUV eléctrico que combina diseño, tecnología inteligente y una experiencia de conducción pensada para la vida cotidiana, acercando la electromovilidad a más personas”, aseguró Valere Lourme, directora de Leapmotor para Chile y Argentina.

PEDRO BRITO

El Leapmotor B10 cuenta con un motor eléctrico de 218 Hp y 240 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. Incorpora una batería de 56,2 kWh que entrega hasta 360 km de autonomía según ciclo WLTP, además de carga en corriente alterna de 11 kW y carga rápida en corriente continua de hasta 140 kW, permitiendo recargar del 30 al 80% en 16 minutos.

Con líneas exteriores simples y proporciones equilibradas, el B10 ofrece dimensiones de 4.515 mm de largo y una distancia entre ejes de 2.735 mm, lo que se traduce en un habitáculo amplio para el segmento.

En el interior destaca el sistema multimedia Leap One con pantalla de 14,6”, chip Snapdragon 8155 y sistema LEAP OS 4.0 Plus, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, junto a un tablero digital de 8,8”. También incluye techo panorámico y múltiples espacios de almacenamiento.

En materia de seguridad, el B10 incorpora 12 asistencias a la conducción, cámara de 360°, suspensión trasera multibrazo y estructura de acero de alta resistencia, características que le permitieron obtener cinco estrellas Euro NCAP.

¿Cuándo parte la comercialización del Leapmotor B10 en Chile? Su llegada al mercado está prevista para el primer trimestre de este año.