Leapmotor C10 2026: Un SUV para el aterrizaje definitivo en Chile

Ya son 31 marcas automotrices chinas presentes en Chile. La última en llegar es Leapmotor, que después de un estadía breve y poco exitosa en 2022 vuelve con el objetivo de lograr una residencia definitiva.

Su arribo será con dos modelos: C10, que ya fue presentado, y el B10, un SUV compacto que será lanzado próximamente. El recién estrenado es un SUV del segmento D que tendrá variantes 100% eléctrica y REEV o de autonomía extendida.

LEO CAVAZZANA

¿Qué autonomía ofrecen las versiones del Leapmotor C10?

La versión 100% eléctrica ofrece 480 kilómetros de autonomía y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos.

La ultra-híbrida, combina un motor eléctrico que entrega un torque de 320 Nm con un motor a combustión de 1,5 litros y autonomía total de hasta 1.150 km según ciclo NEDC. Va de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos.

LEO CAVAZZANA

¿Cómo es el interior del C10?

Pensado para el confort, resaltan sus materiales de alta calidad, asientos ventilados y calefaccionados, iluminación ambiental inteligente y un habitáculo amplio y silencioso que refuerza la sensación premium.

Cuenta con dos pantallas: la del conductor de 10,25 pulgadas y la central de 14,6 pulgadas, que integra el sistema multimedia, conectividad y funciones de control del vehículo.

La capacidad del maletero es de 450 litros y de 1.610 litros con los asientos abatidos.

PEDRO BRITO

¿Qué elementos de seguridad tiene el Leapmotor C10?

Incorpora siete airbags, control de estabilidad, frenos ABS y un completo paquete de asistencias a la conducción LEAP Pilot, con alerta de colisión frontal, detección de punto ciego, mantenimiento de carril, cámara 360° y frenado autónomo de emergencia.

PEDRO BRITO

¿Cómo es la conectividad del C10?

Tiene actualizaciones de software remotas (OTA), por lo que no hay necesidad de acudir a un concesionario; la app Leap+ Connect, que permite utilizar el teléfono como una llave digital, localizar el auto, monitorear carga y autonomía, entre otros; y las funcionalidades inteligentes dentro del vehículo, como los comandos de voz y el sistema de navegación integrado.

LEO CAVAZZANA

¿Cuánto cuesta el Leapmotor C10?

Los valores en Chile de las dos versiones del modelo C10 de la marca 100% electrificada del Grupo Stellantis, incluyendo bono de financiamiento, son: