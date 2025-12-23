SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    “Ferrari es más que una marca, es una verdadera familia unida por la pasión y el amor por la conducción”

    En su primera visita a Chile, Luca Zanetti, presidente de Ferrari Norteamérica, destaca a la comunidad escarlata en el país, subrayando la importancia de las experiencias compartidas y los próximos lanzamientos de los últimos modelos de la marca.

    Romina CannoniPor 
    Romina Cannoni

    Hace unos meses Luca Zanetti fue nombrado Presidente de Ferrari Norteamérica, uno de los puestos más importante en la escala organizacional de la firma italiana, esto debido a que Estados Unidos (y la región) es el mercado de mayor volumen de venta para la marca del Cavallino.

    Con 14 años en Ferrari el ejecutivo italiano tiene clara la importancia de lo que significa asumir este cargo y su visita a Chile, hace unos días, no es casualidad. Las ventas de Ferrari en el mercado local crecen año a año y se espera que este 2025 cierre con cerca de 20 matriculaciones.

    Zanetti compartió sus perspectivas sobre el inolvidable sentido de comunidad que caracteriza a Ferrari en Chile. Esta experiencia no solo abarca la pasión por los vehículos, sino que también se fundamenta en un enfoque familiar que une a los entusiastas de la marca en un vínculo especial e inquebrantable.

    El ejecutivo destaca la rica cultura de la comunidad Ferrari en Chile, que se traduce en experiencias compartidas exclusivas. “Siempre he sentido que, en los eventos de Ferrari alrededor del mundo, hay una sensación de pertenencia a una gran familia”, explica. En Chile, esto se manifiesta en diversas iniciativas que trabajan con los clientes y una de ellas fue la que se realizó el año pasado con el Corso Pilota, donde Miguel Molina, miembro del equipo WEC y Campeón del Mundial de Constructores, participó como instructor. “Tener la oportunidad de formarse con un ganador de Le Mans es realmente formidable. Nuestro compromiso no es solo con los automóviles; se trata de ofrecer una experiencia única que permite a nuestros clientes vivir la carrera desde un ángulo exclusivo y emocionante”, comparte Zanetti.

    La intervención de Molina refuerza la conexión entre la innovación en la pista y los modelos de vehículos que Ferrari ofrece al público. “La triple corona que han alcanzado recientemente, sumando victorias en el Mundial de Constructores, Le Mans y en la categoría de pilotos, es un testimonio de la dedicación que tenemos hacia el rendimiento”, comenta Zanetti. Este enfoque en la alta competencia no solo eleva la posición de Ferrari en las carreras, sino que también derrama ese espíritu innovador en cada vehículo que lanzamos.

    Una comunidad de experiencias

    Entender a Ferrari como una comunidad de experiencias es clave para la filosofía de Zanetti. “Cada evento, cada lanzamiento, cada momento compartido, está diseñado para fomentar un sentido de camaradería y pertenencia entre nuestros clientes. La pasión por la marca y su legado se transforma en un hilo conductor que une a personas con diferentes orígenes, pero con un mismo amor por Ferrari”, destaca. El compromiso por ofrecer estas experiencias únicas es lo que distingue a Ferrari en el competitivo mercado automotriz.

    Hablemos de los próximos lanzamientos. ¿Qué nos puedes decir sobre el Ferrari Amalfi y el 849 Testarossa?

    Estamos muy emocionados por lo que se viene en los próximos meses en Chile, pues ya tenemos confirmados los lanzamientos del Ferrari Amalfi y el 849 Testarossa. Estos modelos no solo representan un avance en diseño y tecnología, sino que también están pensados para fortalecer nuestro vínculo con la comunidad chilena. Estamos comprometidos a presentarlos con la misma pasión que caracteriza a nuestra marca y que lleguen tan pronto solo confirma el nexo que tenemos con Chile.

    ¿Cómo describirías el compromiso de Ferrari con Chile?

    Nuestro compromiso con Chile es firme y ha sido una prioridad para nosotros a lo largo de los años. La pasión por Ferrari en el país es palpable, y estamos dedicados a ofrecer experiencias que resuenen con esta pasión. La combinación de innovación tecnológica, experiencia en la pista y un sólido compromiso con nuestros aficionados aseguran que Ferrari continúe siendo más que una marca de autos; es una verdadera familia unida por la pasión y el amor por la conducción.

    Más sobre:NoticiasFerrariLuca ZanettiAmalfi849 Testarossa

    COMENTARIOS

