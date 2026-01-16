Jaecoo 8 SHS-PHEV arribará a Chile durante el primer semestre

En un escenario donde la eficiencia y la versatilidad empiezan a pesar tanto como el diseño, se prepara el arribo a Chile de un nuevo actor. Se trata del Jaecoo 8 SHS-PHEV, un SUV híbrido enchufable que promete cubrir largos recorridos sin depender exclusivamente de la red de carga y que apunta a usuarios que disfrutan de un vehículo amplio, cómodo y funcional para todo tipo de uso.

La llegada del modelo que cuenta con el sistema Super Hybrid System (SHS), una arquitectura que le permite superar los 1.000 kilómetros de autonomía combinada y ofrecer desplazamientos urbanos en modo 100% eléctrico de hasta 160 kilómetros, está programa durante el primer semestre de 2026.

Un SUV para distintos escenarios

Con tracción integral y modos de conducción adaptados a diferentes superficies, el modelo fue desarrollado para un uso transversal: trayectos diarios en ciudad, viajes largos en familia y salidas recreativas fuera del asfalto. A esto se suma una suspensión con control electrónico (CDC), orientada a equilibrar confort y estabilidad.

El interior ofrece tres filas de asientos y una cabina pensada para viajes extensos, con foco en la comodidad de todos los pasajeros. Además, incorpora función V2L de 6,6 kW, que permite alimentar equipos eléctricos en actividades como camping o trabajo en terreno.

En seguridad, el modelo suma asistencias avanzadas a la conducción y un Head-Up Display con realidad aumentada (ARHUD). Su llegada se enmarca en la expansión en la creciente demanda por vehículos de menor consumo y alta autonomía.

Tecnología híbrida enchufable

El Jaecoo 8 SHS-PHEV integra tres motores eléctricos junto a un propulsor a combustión, asociados a una transmisión 3DHT. Este conjunto entrega una potencia total de 340 kW (455 hp), pensada para responder tanto en adelantamientos en carretera como en rutas de mayor exigencia. La batería de 34,46 kWh permite mantener consumos acotados incluso cuando la carga eléctrica se agota.