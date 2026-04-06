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    Mejor Vehículo Comercial: Mercedes-Benz eSprinter

    Casi que por fallo fotográfico, el modelo alemán se coronó vencedora de la categoría con un 7,64 de promedio general.

     
    Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

    Con el 11% de las ventas de vehículos nuevos livianos y medianos registrados en 2025, este segmento es de vital importancia para el transporte de última milla o las PYME. Aquí encontramos varios tipos de carrocerías, entre ellas, furgones, minibuses y minitrucks.

    En esta edición, los finalistas fueron: los Mercedes-Benz eSprinter y eVito, y la Volkswagen Caravelle. Todos de origen alemán y dos de ellos 100% eléctricos.

    Casi que por fallo fotográfico, el eSprinter se coronó vencedora de la categoría con un 7,64 de promedio general, dejando en segundo lugar al eVito por apenas cuatro centésimas. Ambos modelos forman parte de la estrategia de electromovilidad de la firma importada por Kaufmann.

    El Mercedes-Benz eSprinter obtuvo su mejor nota en el ítem Producto (8,7), justificada en lo completo de la propuesta. Disponible con carrocerías de carga y pasajeros (12+1), la eVans de la estrella cuenta con un motor trasero de 150 kW (204 Hp) y 400 Nm.

    Tienen una batería CATL de litio ferrofosfato de 81 kWh de capacidad, que en una estación de carga rápida (de hasta 115 kW), puede recargar del 10% al 80% en 34 minutos. ¿Autonomía? Hasta 300 kilómetros.

    Por otro lado, todas la eSprinter cuentan con una gran seguridad a bordo. Incluye asistente frenado de emergencia con reconocimiento de peatones, cámara de retroceso con sensores perimetrales, frenos ABS con EBD, controles de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendiente, asistente de viento lateral, airbags de piloto y copiloto (sólo piloto en Minibús), sensor de lluvia, sensor de presión de neumáticos y neblineros.

    <b>PUESTO</b><b>MODELO</b><b>NOTA</b>
    Mercedes-Benz eSprinter7,6
    Volkswagen Caravelle7,58

    GANADORES HISTÓRICOS

    2025: Mercedes-Benz Clase V

    Con el 11% de las ventas de vehículos nuevos livianos y medianos registrados en 2025, este segmento es de vital importancia para el transporte de última milla o las PYME. Aquí encontramos varios tipos de carrocerías, entre ellas, furgones, minibuses y minitrucks.

    En esta edición, los finalistas fueron: los Mercedes-Benz eSprinter y eVito, y la Volkswagen Caravelle. Todos de origen alemán y dos de ellos 100% eléctricos.

    Casi que por fallo fotográfico, el eSprinter se coronó vencedora de la categoría con un 7,64 de promedio general, dejando en segundo lugar al eVito por apenas cuatro centésimas. Ambos modelos forman parte de la estrategia de electromovilidad de la firma importada por Kaufmann.

    El Mercedes-Benz eSprinter obtuvo su mejor nota en el ítem Producto (8,7), justificada en lo completo de la propuesta. Disponible con carrocerías de carga y pasajeros (12+1), la eVans de la estrella cuenta con un motor trasero de 150 kW (204 Hp) y 400 Nm.

    Tienen una batería CATL de litio ferrofosfato de 81 kWh de capacidad, que en una estación de carga rápida (de hasta 115 kW), puede recargar del 10% al 80% en 34 minutos. ¿Autonomía? Hasta 300 kilómetros.

    Por otro lado, todas la eSprinter cuentan con una gran seguridad a bordo. Incluye asistente frenado de emergencia con reconocimiento de peatones, cámara de retroceso con sensores perimetrales, frenos ABS con EBD, controles de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendiente, asistente de viento lateral, airbags de piloto y copiloto (sólo piloto en Minibús), sensor de lluvia, sensor de presión de neumáticos y neblineros.

    <b>PUESTO</b><b>MODELO</b><b>NOTA</b>
    Mercedes-Benz eSprinter7,6
    Volkswagen Caravelle7,58

    GANADORES HISTÓRICOS

    2025: Mercedes-Benz Clase V

    2024: Maxus MIFA 9

    2023: Mercedes-Benz Vito

    2022: Hyundai Staria

    2021: Maxus EV30

    2020: Mercedes-Benz Sprinter Maxus MIFA 9

    2023: Mercedes-Benz Vito

    2022: Hyundai Staria

    2021: Maxus EV30

    2020: Mercedes-Benz Sprinter

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