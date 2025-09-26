Mercedes-Benz desvela los detalles de su van premium eléctrica

Mercedes-Benz ha comenzado, en su planta de España, la preserie de su van eléctrica VLE, que será primer vehículo basado en la nueva arquitectura de furgoneta modular.

Partirá su desarrollo en la nueva plataforma conocida como Van Electric Architecture (VAN.EA), para vehículos eléctricos, para luego ir en paralelo con la VAN.CA, destinada a las versiones a combustión.

La VLE totalmente eléctrico combina la conducción de una limusina con la versatilidad de un monovolumen. Cuenta con hasta ocho plazas y la gama abarca desde vehículos flexibles para familias como para servicios de transporte ejecutivo VIP.

Su autonomía supera los 500 kilómetros y ofrece conducción semiautónoma de nivel 2.

“El nuevo VLE marca el comienzo de una nueva era, incluyendo nuestras plantas. Vitoria es la primera planta de la red global de producción de furgonetas Mercedes-Benz en producir el VLE. Más del 90 % de las obras ya se han completado y se han iniciado las primeras pruebas de producción. El equipo está muy motivado para empezar el próximo año y, por lo tanto, realizar un trabajo pionero. Estamos listos para construir el futuro de las furgonetas Mercedes-Benz”, manifestó Bernd Krottmayer, director de la planta.

La fábrica de Vitoria producirá, además del nuevo VLE, la Clase V, la Vito y la eVito, adaptándose a las necesidades individuales de cada cliente.

Se espera que esta nueva van premium eléctrica de la marca alemana esté disponible a público en 2026.