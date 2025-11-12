Mercedes-Benz somete a pruebas extremas al GLB antes de su estreno mundial
El SUV compacto de hasta siete plazas enfrenta temperaturas de hasta -40 °C en los túneles de viento de Sindelfingen. El modelo será presentado en diciembre.
El invierno llegó antes para el nuevo Mercedes-Benz GLB. A pocas semanas de su presentación global, programada para el 8 de diciembre, el SUV compacto fue sometido a rigurosas pruebas en el Centro Tecnológico de Sindelfingen, donde la marca alemana replica tormentas de nieve y temperaturas polares para validar su desempeño en condiciones extremas.
En los túneles de viento climáticos, capaces de recrear desde -40 °C hasta +40 °C y ventiscas de 200 km/h, los ingenieros comprueban la eficiencia del sistema de calefacción, el funcionamiento de los limpiaparabrisas y la resistencia de tomas de aire y materiales.
El objetivo es poder garantizar visibilidad y confort térmico óptimos incluso bajo las peores tormentas invernales.
En estas pruebas, el GLB logró descongelar su parabrisas en solo 15 minutos a -15 °C, sin intervención del conductor.
El modelo también supera desafíos de calor extremo. En otra cámara, Mercedes ha simulado temperaturas de hasta 60 °C y radiación solar equivalente a la del Valle de la Muerte, para medir la respuesta del climatizador y la eficiencia energética del vehículo en escenarios desérticos.
El nuevo GLB, disponible en configuraciones de cinco y siete plazas, promete un interior más flexible y confortable, con mayor espacio para los pasajeros y un sistema de climatización más rápido y eficiente que el de su predecesor.
Su bomba de calor de nueva generación, inspirada en el programa tecnológico Vision Eqxx, aprovecha el calor residual del motor eléctrico y la batería para reducir el consumo energético hasta la mitad.
A ello se suma un diseño interior completamente renovado, donde destaca la pantalla MBUX Superscreen, que integra el cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas, la pantalla táctil de 14 pulgadas y la pantalla del pasajero de 14 pulgadas, también una atmósfera más luminosa gracias al techo panorámico con patrón de estrellas iluminado, que entrega.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.