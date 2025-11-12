Mercedes-Benz somete a pruebas extremas al GLB antes de su estreno mundial

El invierno llegó antes para el nuevo Mercedes-Benz GLB. A pocas semanas de su presentación global, programada para el 8 de diciembre, el SUV compacto fue sometido a rigurosas pruebas en el Centro Tecnológico de Sindelfingen, donde la marca alemana replica tormentas de nieve y temperaturas polares para validar su desempeño en condiciones extremas.

En los túneles de viento climáticos, capaces de recrear desde -40 °C hasta +40 °C y ventiscas de 200 km/h, los ingenieros comprueban la eficiencia del sistema de calefacción, el funcionamiento de los limpiaparabrisas y la resistencia de tomas de aire y materiales.

El objetivo es poder garantizar visibilidad y confort térmico óptimos incluso bajo las peores tormentas invernales.

En estas pruebas, el GLB logró descongelar su parabrisas en solo 15 minutos a -15 °C, sin intervención del conductor.

El modelo también supera desafíos de calor extremo. En otra cámara, Mercedes ha simulado temperaturas de hasta 60 °C y radiación solar equivalente a la del Valle de la Muerte, para medir la respuesta del climatizador y la eficiencia energética del vehículo en escenarios desérticos.

El nuevo GLB, disponible en configuraciones de cinco y siete plazas, promete un interior más flexible y confortable, con mayor espacio para los pasajeros y un sistema de climatización más rápido y eficiente que el de su predecesor.

Su bomba de calor de nueva generación, inspirada en el programa tecnológico Vision Eqxx, aprovecha el calor residual del motor eléctrico y la batería para reducir el consumo energético hasta la mitad.

A ello se suma un diseño interior completamente renovado, donde destaca la pantalla MBUX Superscreen, que integra el cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas, la pantalla táctil de 14 pulgadas y la pantalla del pasajero de 14 pulgadas, también una atmósfera más luminosa gracias al techo panorámico con patrón de estrellas iluminado, que entrega.