    Mini presenta en Chile sus primeros John Cooper Works eléctricos

    Con el lanzamiento del las versiones ecológicas del Hatch y el Aceman, la marca deportiva de origen británico da un paso decisivo en su estrategia de electrificación

     
    Bernhard Filser

    “Con estos nuevos Mini John Cooper Works Eléctricos, demostramos que la electrificación también puede ser memorable, audaz y altamente personalizable. Este hito refleja nuestro compromiso por llevar la deportividad de la marca al futuro sin perder su esencia”, aseguró Sebastián Dañil, gerente de Mini en Chile durante el lanzamiento de sus primeros John Cooper Works 100% eléctricos, el Hatch y el Aceman.

    Ambos comparten una base motriz eléctrica con 258 Hp, 350 Nm de torque y una batería de 49,2 kWh, mientras que la carga del 0 al 100% se completa en alrededor de 5,5 horas en AC de 11 kW, mientras que la carga rápida del 10 al 80% toma 31 minutos en un punto DC de 50 kW.

    Por fuera resaltan el techo en contraste, las franjas deportivas y los detalles en negro brillante, mientras que el interior lo hace la pantalla OLED circular de 240 mm, el asistente “Spike”, sonido Harman Kardon y cargador inalámbrico.

    Bernhard Filser

    ¿Cómo es el nuevo Mini John Cooper Works Hacht 2026?

    El Hatch tiene tres puertas y cuatro plazas, acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos, alcanza los 200 km/h y ofrece hasta 371 km de autonomía WLTP, con un consumo cercano a 15,3 kWh/100 km.

    Su maletero es 210 litros de capacidad, ampliables hasta 800 litros con los asientos abatidos, cuenta con llantas 18” Mastery Spoke JCW y un spoiler trasero JCW.

    Bernhard Filser

    ¿Cómo es el nuevo Mini John Cooper Works Aceman 2026?

    Este crossover compacto de cinco plazas va de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos, mantiene la velocidad máxima de 200 km/h y entrega hasta 355 kilómetros de autonomía WLTP, con un consumo cercano a 16,4 kWh/100 km.

    Su maletero es 300 litros, ampliables hasta 1.005 litros. Tiene llantas de 19” Strive Spoke JCW, una postura más robusta y una firma luminosa moderna que lo distingue dentro de la gama.

    Bernhard Filser

    ¿Cuánto cuestan los nuevos Mini JCW eléctricos?

    El Mini JCKW Hatch estará disponible con un precio de lista de $47.990.000, mientras que el Aceman se lanza con un precio de lista de $48.990.000. Dentro del valor, se incluye un cargador domiciliario con instalación básica, un cable de emergencia y un cable de carga pública.

