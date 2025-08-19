Mira el nuevo comercial de Mitsubishi hecho 100% con Inteligencia Artificial
La marca apostó por un proceso creativo digital, desde el concepto hasta la ejecución.
En línea con las nuevas tendencias, Mitsubishi Motors Chile realizó el lanzamiento de un spot publicitario desarrollado íntegramente con Inteligencia Artificial, marcando un precedente en la industria nacional.
La marca decidió apostar por un proceso creativo totalmente digital, desde los conceptos iniciales hasta la ejecución final, dando forma a una pieza innovadora que refleja su visión de futuro.
“Este lanzamiento reafirma el compromiso de Mitsubishi Motors Chile con la innovación y el liderazgo en el mercado automotriz. La IA nos permite optimizar procesos, reducir costos y acercarnos a nuestros clientes de una manera distinta”, manifestó Natalia Isla, gerente general de la compañía.
Más allá de la eficiencia, la iniciativa también tiene un impacto en sostenibilidad, ya que al prescindir de rodajes físicos y traslados de equipos se reduce la huella de carbono. Con este proyecto, Mitsubishi Motors Chile busca posicionarse como referente en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, integrando creatividad, eficiencia y responsabilidad ambiental.
