Mitch Evans se queda con el Sao Paulo E Prix en las vueltas extras

Una final con bastante acción tuvo el Julius Baer Sao Paulo E Prix, sexta fecha de la temporada de la Fórmula E que se disputó por primera vez en Brasil.

El equipo Jaguar TCS Racing se redime luego de unas primeras fechas con algunos errores, con Mitch Evans y Sam Bird (que partió 10°) en la primera y tercera posición respectivamente.

Como un “sanguchito” quedó Nick Cassidy de Envision Racing entre los autos de Jaguar. El neozelandés la peleó hasta el último momento, pero no pudo salir de la segunda posición. De todas formas son buenas noticias para Jaguar, ya que los tres monoplazas usan el mismo tren motriz.

Los equipos estrujaron al máximo la batería y la regeneración de energía, para un circuito que, como se comentaba en la previa, dependía de estos factores para terminar la carrera. Esto debido a las largas rectas del circuito callejero en el Sambodromo de Sao Paulo. De hecho, tanto Evans como Cassidy cruzaron la línea final con un O% de batería luego de 35 vueltas.

Tras la victoria, Evans precisó que “esto ha llegado en el momento perfecto. Tuvimos un comienzo difícil, pero el auto ha sido rápido, por lo que finalmente obtener la victoria y algunos puntos es increíble. Un Jaguar 1-2-3. Nick me empujó hasta el final, nos empujamos el uno al otro, ambos equipos ejecutaron brillantemente. Esto se debe a mucho trabajo duro, hay mucho injerto en las simulaciones, tratar de armar estas carreras con respecto a la estrategia no es fácil. No lo habría querido mucho más cerca que eso.

En cuanto al manejo de la energía, una de las claves en la fecha paulista, el ganador comentó que “obviamente pensamos en la posición de la pista y dónde quieres estar en ciertas fases de las carreras. Tuve una buena ventaja energética desde el principio, pero solo se trataba de encontrar el momento adecuado para usar la ventaja energética. Pensé que tal vez había ido un poco demasiado pronto, una vez que Nick se puso detrás de mí, pudo acumular algo de energía y pudo pegarse a mi dedo del pie, pero obtuvimos la victoria, así que obviamente logramos hacer el trabajo correcto. Súper feliz de obtener algunos puntos importantes en el tablero”.

La maldición de la Pole se mantiene

Entre todas las curiosidades que nos trajó la novena temporada de la Fórmula E, se encuentra la maldición de la Pole Position. Hasta el momento ningún piloto que se ha quedado con esa posición ha logrado ganar la carrera.

Los tres puntos de la Pole quedaron para Stoffel Vandoorne de DS Penske, sin embargo el belga no pudo retener la punta de la carrera.

La próxima fecha es una ronda doble en Berlín, el 22 y 23 de abril. Tras la cita paulista, otro que sacó cuentas alegres fue Pascal Wehrlein (7° en Sao Paulo), ya que no solo se mantuvo como líder en el campeonato de pilotos y con su equipo Tag Heuer Porsche en la punta del ranking de escuderías, sino que además le sacó mayor distancia a Jake Dennis (abandonó en Sao Paulo) y ahora tiene 24 puntos de diferencia con Dennis en su lucha por ganar su primer título en la Fórmula E.

Los que no tuvieron tanta suerte fueron los pilotos de Nissan. Norman Nato colisionó con la parte trasera de un NEOM McClaren recién empezada la carrera, dejándolo fuera de las pistas. Unas vueltas después Sacha Fenestraz tocó el muro con su rueda trasera derecha, lo que terminó causando un Safety Car, luego que el auto 23 de Nissan quedara tirado en la pista.

Tampoco pudieron terminar la carrera Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E), Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) y Nico Muller (ABT Cupra Formula E Team)

Tabla de Posiciones Fórmula E 2023

1° Pascal Wehrlein - 86 puntos

2° Jake Dennis - 62 puntos

3° Nick Cassidy - 61 puntos

4° Jean-Éric Vergne - 60 puntos

5° António Félix Da Costa - 58 puntos

6° Sam Bird - 44 puntos

7° Sébastien Buemi - 42 puntos

8° René Rast - 40 puntos

9° Mitch Evans - 39 puntos

10° Jake Hughes - 32 puntos