Nueva BMW R12 G/S: el regreso del espíritu clásico de la aventura

La moto que dio origen al segmento enduro de gran cilindrada fue la R80 G/S. A ese legendario modelo le rinde homenaje la R12 G/S el más reciente lanzamiento de BMW en Chile, que reinterpreta ese espíritu aventurero con una propuesta moderna, tecnológica y cargada de personalidad.

Fiel a su herencia, la nueva R12 G/S combina proporciones compactas, líneas minimalistas y las clásicas ruedas de rayos cruzados con una estética inspirada en los años 80.

Su motor bóxer de dos cilindros y de cuatro tiempos refrigerado por aire/aceite, entrega 109 CV de potencia y 115 Nm de torque.

La altura del asiento es 860 mm y tiene 240 mm de distancia libre al suelo.

Asimismo, suma una dotación tecnológica de primer nivel, como ABS Pro, Control Dinámico de Tracción (DTC), suspensión trasera ajustable, horquilla invertida regulable, sistema Keyless Ride, modos de conducción Rain, Road y Enduro, además de un faro LED completo.

Para quienes busquen una experiencia más extrema epor está la opción del modo Enduro Pro, que maximiza el rendimiento fuera del asfalto.

La R12 G/S llega en una única versión, con tres opciones de color (blanco claro, opción 719 y negro noche mate) y la posibilidad de incorporar el paquete Enduro Pro, que añade llanta trasera de 18”, cubre cárter extendido, estriberas off-road y alzamanillar, configurando una moto aún más versátil y aventurera.

“El espíritu de libertad y autenticidad está en el corazón de esta motocicleta. La nueva R12 G/S representa lo que BMW Motorrad ha sido siempre: tecnología, emoción y desempeño sin límites”, aseguró Benjamín Grohnert Ovalle, gerente de BMW Motorrad Chile.

¿Cuánto cuesta la nueva BMW R12 G/S? Está disponible en Chile a un precio desde $21.890.000.