Nueva DFSK Z9 busca posicionarse gracias a su motor turbodiésel, versión 4x4 y el confort de un SUV

La nueva camioneta DFSK Z9 se impone por presencia. Sus 5.520 mm de largo, 1.960 mm de ancho y 1.950 mm de alto se hacen notar a la primera, justificando las expectativas que han puesto sobre ella, que no son otras que apuntar a dar un salto cualitativo en el competitivo segmento de las pickups.

Presentada como la más grande de su categoría, cuenta con una serie de equipamientos y elementos de seguridad que buscan acercarla a un SUV en su interior, para así intentar seducir a quienes la busquen ya sea para el trabajo y/o la vida outdoor.

Su estructura tiene más de un 70% de acero de alta resistencia en la cabina y un 97% en el chasis. Su caja ofrece un volumen de carga de 1.332 litros y una capacidad de hasta 1.000 kilos.

Además, cuenta con un despeje de 240 mm, una capacidad de vadeo de hasta 800 mm y ángulos de ataque y salida de 31° y 26°, respectivamente, que refuerzan su capacidad todoterreno. También incorpora puertas traseras con apertura en 90°, lo que facilita tanto el acceso de pasajeros como la carga de objetos en la segunda fila.

¿Cuál es el motor de la nueva DFSK Z9?

Cuenta con turbodiésel VGT de 2.3 litros de origen Nissan que, en las versiones 4x2 MT Lite y 4x4 MT, entrega 148 Hp a 3.500 rpm y 380 Nm de torque entre las 1.500 y 2.500 vueltas, mientras que en la variante 4x4 AT ofrece 190 hp a 3.500 rpm y un par máximo de 500 Nm entre las 1.500 y 2.500 revoluciones. La transmisión es mecánica de seis velocidades o automática ZF de ocho marchas

Alcanza un rendimiento mixto de hasta 14,4 km/l según el ciclo NEDC, en la versión 4x2 MT Lite. Las 4x4 poseen un sistema de tracción inteligente BorgWarner y un bloqueo de diferencial electrónico Eaton, activable con un solo click. En la variante 4x4 AT, además, viene con 10 diez modos de manejo.

¿Qué tecnología tiene la nueva DFSK Z9?

De serie incorpora una pantalla central táctil de 12” (de 12,8” en la versión 4x4 AT) con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto, panel de instrumentos digital de 10,25”, climatizador, botón de encendido y apagado de motor Keyless, y volante multifunción forrado en ecocuero, entre otros.

La 4x4 AT suma cargador inalámbrico, asientos eléctricos y sunroof panorámico de gran tamaño, que permite una visión amplia y excelente iluminación natural.

Liu Chao

¿Cuáles son los elementos de seguridad tiene la nueva DFSK Z9?

De serie, incluye hasta seis airbags, según versión, control de tracción (TCS), sistema antivuelco (RMI), asistente de partida en pendiente (HHC), control de descenso (HDC), sensores de estacionamiento, asistente de luces altas (HBA), Autohold, cámara 540° Ultra HD con visión 3D y monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), entre otros.

¿Cuánto cuesta la nueva DFSK Z9?

Disponible en tres versiones y cinco colores (negro, blanco, gris oscuro, dorado y naranjo), los precios de la DFSK Z9 son:

4x2 MT Lite: desde $16.690.000+IVA

4x4 MT: desde $19.990.000+IVA

4x4 AT: desde $24.490.000+IVA

La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros, lo que primero suceda.