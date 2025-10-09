SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Nueva DFSK Z9 busca posicionarse gracias a su motor turbodiésel, versión 4x4 y el confort de un SUV

La pickup es el nuevo buque insignia de la marca en Chile para competir en un segmento muy competitivo.

 

La nueva camioneta DFSK Z9 se impone por presencia. Sus 5.520 mm de largo, 1.960 mm de ancho y 1.950 mm de alto se hacen notar a la primera, justificando las expectativas que han puesto sobre ella, que no son otras que apuntar a dar un salto cualitativo en el competitivo segmento de las pickups.

Presentada como la más grande de su categoría, cuenta con una serie de equipamientos y elementos de seguridad que buscan acercarla a un SUV en su interior, para así intentar seducir a quienes la busquen ya sea para el trabajo y/o la vida outdoor.

Su estructura tiene más de un 70% de acero de alta resistencia en la cabina y un 97% en el chasis. Su caja ofrece un volumen de carga de 1.332 litros y una capacidad de hasta 1.000 kilos.

Además, cuenta con un despeje de 240 mm, una capacidad de vadeo de hasta 800 mm y ángulos de ataque y salida de 31° y 26°, respectivamente, que refuerzan su capacidad todoterreno. También incorpora puertas traseras con apertura en 90°, lo que facilita tanto el acceso de pasajeros como la carga de objetos en la segunda fila.

¿Cuál es el motor de la nueva DFSK Z9?

Cuenta con turbodiésel VGT de 2.3 litros de origen Nissan que, en las versiones 4x2 MT Lite y 4x4 MT, entrega 148 Hp a 3.500 rpm y 380 Nm de torque entre las 1.500 y 2.500 vueltas, mientras que en la variante 4x4 AT ofrece 190 hp a 3.500 rpm y un par máximo de 500 Nm entre las 1.500 y 2.500 revoluciones. La transmisión es mecánica de seis velocidades o automática ZF de ocho marchas

Alcanza un rendimiento mixto de hasta 14,4 km/l según el ciclo NEDC, en la versión 4x2 MT Lite. Las 4x4 poseen un sistema de tracción inteligente BorgWarner y un bloqueo de diferencial electrónico Eaton, activable con un solo click. En la variante 4x4 AT, además, viene con 10 diez modos de manejo.

¿Qué tecnología tiene la nueva DFSK Z9?

De serie incorpora una pantalla central táctil de 12” (de 12,8” en la versión 4x4 AT) con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto, panel de instrumentos digital de 10,25”, climatizador, botón de encendido y apagado de motor Keyless, y volante multifunción forrado en ecocuero, entre otros.

La 4x4 AT suma cargador inalámbrico, asientos eléctricos y sunroof panorámico de gran tamaño, que permite una visión amplia y excelente iluminación natural.

Liu Chao

¿Cuáles son los elementos de seguridad tiene la nueva DFSK Z9?

De serie, incluye hasta seis airbags, según versión, control de tracción (TCS), sistema antivuelco (RMI), asistente de partida en pendiente (HHC), control de descenso (HDC), sensores de estacionamiento, asistente de luces altas (HBA), Autohold, cámara 540° Ultra HD con visión 3D y monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), entre otros.

¿Cuánto cuesta la nueva DFSK Z9?

Disponible en tres versiones y cinco colores (negro, blanco, gris oscuro, dorado y naranjo), los precios de la DFSK Z9 son:

  • 4x2 MT Lite: desde $16.690.000+IVA
  • 4x4 MT: desde $19.990.000+IVA
  • 4x4 AT: desde $24.490.000+IVA

La garantía es de tres años o 100.000 kilómetros, lo que primero suceda.

Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosDFSKZ9CamionetaPickup

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Irán pide garantías a la comunidad internacional para que Israel no incumpla el acuerdo de paz en Gaza

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales

Los 58 testigos inscritos para declarar en el juicio por la colusión entre Indura y Linde

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”

Prefijos por spam: cooperativas advierten que caída en contactos con socios generará alza en costo de los créditos

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Rating del miércoles 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”
Chile

Desalojo campamento Dignidad: alcalde de La Florida sostiene que cualquier intento de reinstalarse “va a ser demolido de inmediato”

Índice Paz Ciudadana: temor al delito se mantiene alto y un 35% de los hogares tiene miembros que han sido víctimas de robo

Suprema fija audiencia para escuchar a postulantes a una de las vacantes de ministro del máximo tribunal

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales
Negocios

“Esta transacción forma parte del plan estratégico de expansión”: Carozzi compra empresa de granola y cereales

Los 58 testigos inscritos para declarar en el juicio por la colusión entre Indura y Linde

Prefijos por spam: cooperativas advierten que caída en contactos con socios generará alza en costo de los créditos

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Los groseros errores de Eduardo Villanueva que marcaron la derrota de Colo Colo ante Puerto Montt
El Deportivo

Los groseros errores de Eduardo Villanueva que marcaron la derrota de Colo Colo ante Puerto Montt

Aníbal Mosa aborda la posible salida de Arturo Vidal de Colo Colo

La enfermedad que enfrentó Miguel Ángel Russo antes de fallecer a los 69 años

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

John Cena, nazis y deseo de venganza: la serie Peacemaker según dos de sus protagonistas

Irán pide garantías a la comunidad internacional para que Israel no incumpla el acuerdo de paz en Gaza
Mundo

Irán pide garantías a la comunidad internacional para que Israel no incumpla el acuerdo de paz en Gaza

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamas

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación del acuerdo

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen
Paula

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?