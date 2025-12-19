SUSCRÍBETE POR $1100
    Nueva Riddara RD6: ahora también en versión híbrida enchufable

    La camioneta llega a Chile en versiones Pro y Ultra, ambas con tracción 4x4.

     

    La característica que definió a la Riddara RD6 al momento de debutar en Chile, en 2024, fue que se trataba de una camioneta que nació como 100% eléctrica, algo sin antecedentes en el segmento. A ella, ahora se le suma una versión híbrida enchufable, recientemente lanzada en el país.

    Producida en la planta de Zibo (noreste de China) sobre la plataforma Sustainable Experience Architecture (SEA), estará disponible en versiones Pro y Ultra, ambas con tracción 4x4 y una transmisión 3-DHT Eléctrica Variable de tres velocidades.

    Las variantes difieren en algunos aspectos de equipamiento, seguridad y confort, pero comparten los mismos motores, transmisión y los más de 1.000 kilómetros de autonomía combinada que puede brindar el modelo además de una interesante autonomía puramente eléctrica de más de 80 km.

    ¿Qué motor tiene la nueva Riddara RD6 2026?

    Cuenta con un propulsor de 1.5 litros turbo de 4 cilindros en línea, con doble eje de levas e inyección directa, y dos baterías de fosfato de hierro y de litio de 19,09 kWh de capacidad. Sus tiempos de carga son 32 minutos para la opción DC (10% -100%), y de 2 horas y 45 minutos para la variante AC (10% -100%).

    Su motor gasolinero sumado al eléctrico en el eje delantero más el eléctrico instalado en el eje trasero, son capaces de entregar una potencia nominal combinada de 349 Hp y un torque combinado de 650 Nm. Su aceleración de 0 a 100 km/h es de 6,3 segundos.

    ¿Qué medidas tiene la camioneta?

    La versión PHEV es igual a la 100% eléctrica: mide 5.260 mm de largo, 1.900 mm de ancho, 1.880 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.120 mm. El pick up de carga mide 1.525 mm de largo, 1.450 mm de ancho y 540 mm de alto, con una capacidad de carga de 875 kilogramos y un volumen de 2.015 litros, donde una vez abierto el portalón. El despeje al suelo es de 219 milímetros, y está equipada con neumáticos 235/60/R18 All Terrain con llantas de aleación de aluminio. La versión Ultra incorpora un botón para acceder a una práctica escalera.

    DG

    ¿Qué elementos de seguridad tiene la nueva Riddara RD6 2026?

    En ambas versiones llega con sensor de retroceso con cámara, Control de Estabilidad (ESC), Sistema de Control de Tracción (TCS), Control de Descenso en Pendiente (HDC), Control de Ascenso en Pendientes( HHC), Monitoreo Presión de Neumáticos (TPMS), Cámara de visión 360° & Transparente, doble airbag frontal, airbag laterales delanteros y dos airbags de cortina, junto a alarma de cinturón de seguridad, seguro de niños, anclajes ISOFIX para sillas de niños, función Auto Hold y Freno de Estacionamiento Eléctrico (EPB).

    Lo anterior se refuerza con una serie de aspectos tecnológicos entre los que destacan la llave inteligente, siete modos de conducción diferentes (Comfort, Eco, Sport, Nieve, Barro, Campo Traviesa y Arena), tapiz de asientos de cuero, asiento del conductor ajustable electrónicamente con seis posiciones (con memoria en la versión Ultra),, una pantalla de instrumentos LCD de 10,25 pulgadas y otra pantalla Multimedia de 14,6 para el sistema de entretenimiento, ocho altavoces y aire acondicionado automático bizona, entre otros.

    DG

    Su equipamiento de Asistencia Avanzada a la Conducción incluye limitador de velocidad, Advertencia de exceso de velocidad y de Giro en U inteligente. La variante Ultra equipa Frenado automático de emergencia (AEB), Advertencia de colisión frontal (FCW), Advertencia de cambio de carril (LDW), Asistencia de mantenimiento de carril (LKA), Control de crucero inteligente (ICC), Advertencia de puerta abierta (DOW), Detección de punto ciego (BSD), Asistente de cambio de carril (LCA), Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), Advertencia de colisión trasera (RCW), Freno de tráfico cruzado delantero (FCTB), Asistente de mantenimiento de carril de emergencia (ELKA).

    ¿Cuánto cuesta la nueva Riddara RD6 2026?

    Disponible en blanco, gris y negro, sus valores de lanzamiento son $26.990.000 + IVA para la versión Pro y $29.490.000 para la variante Ultra. A eso se añade una garantía de seis años o 150 mil kilómetros para el vehículo y de ocho años o 200 mil kilómetros para la batería.

