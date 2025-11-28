Nuevas BMW S 1000 RR y S 1000 R: la renovación de dos íconos

Para revelar la evolución de dos de sus máquinas más emblemáticas, BMW Motorrad decidió que no había mejor lugar que hacerlo en la pista, con un Track Day.

Así, los fanáticos y los clientes tuvieron la oportunidad de probar las renovadas S 1000 RR y S 1000 R en condiciones reales de circuito, con el sonido, la velocidad y la precisión del asfalto como escenario ideal.

Peter Schreiber 2024 GERMANY

BMW S 1000 RR

La nueva BMW S 1000 RR, la Superbike insignia, llega con mejoras enfocadas en la precisión y en la estabilidad. Incorpora un acelerador “M” de acción más inmediata, nuevos alerones que generan carga aerodinámica adicional y un tapabarro delantero con canales que optimizan la refrigeración de los frenos.

En tecnología, la S 1000 RR incorpora ahora de serie los modos de conducción “Pro”, que permiten ajustar parámetros como respuesta del acelerador, par motor, control dinámico de tracción y distribución de fuerza de frenado.

El sistema ABS con cinco niveles y el Control Dinámico de Frenado (DBC) refuerzan la seguridad en situaciones extremas, mientras que la configuración “Race Pro” y el modo “ABS Slick” ayudan a mejorar tiempos en pista.

Peter Schreiber MK +491729604600

BMW S 1000 R

Esta versión reafirma su carácter como una hypernaked visceral y directa. Su motor tetracilíndrico aumenta la potencia hasta los 170 CV, mientras que la transmisión final más corta mejora la respuesta a bajo régimen.

El Asistente de Cambio Pro optimizado hace que subir o bajar marchas sea prácticamente instantáneo, y su nuevo faro LED “Split Face” le otorga una expresión frontal más afilada y deportiva.

También integra mejoras prácticas, como USB-C bajo el asiento y un soporte de matrícula más compacto.

Las nuevas S 1000 RR y S 1000 R estarán disponibles próximamente en Chile.