Nuevo Audi Q3 debuta en Chile: más tecnológico, eficiente y con diseño renovado

El Audi Q3 inicia una nueva etapa en Chile con la llegada de su tercera generación, un modelo que refuerza su posicionamiento como uno de los SUV compactos premium más exitosos del mercado. Con más de dos millones de unidades vendidas a nivel global, esta renovación apuesta por elevar los estándares en diseño, tecnología y eficiencia.

A nivel estético, el nuevo Q3 presenta una evolución marcada por un carácter más robusto y expresivo. La parrilla Singleframe, ahora más amplia y en una posición elevada, se convierte en protagonista junto a unos nuevos faros LED completamente integrados al concepto aerodinámico. La silueta combina líneas precisas con superficies fluidas, mientras que detalles como la banda lumínica trasera y los anillos iluminados refuerzan su identidad moderna.

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En dimensiones, el modelo alcanza los 4.531 mm de largo y una distancia entre ejes de 2.681 mm, lo que se traduce en un interior más amplio y funcional. La versatilidad sigue siendo uno de sus pilares, con un maletero que parte en 488 litros y puede ampliarse hasta 1.386 litros, además de una segunda fila deslizante y ajustable.

El habitáculo da un salto importante en digitalización. Incorpora el denominado “digital stage”, compuesto por un cuadro de instrumentos de 11,9 pulgadas y una pantalla táctil de 12,8 pulgadas, orientadas al conductor. A esto se suma una nueva configuración del volante con mandos en la columna de dirección, liberando espacio en la consola central y mejorando la experiencia de uso.

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En materia de seguridad, el nuevo Q3 incorpora un completo paquete de asistencias, incluyendo mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, detector de punto ciego y control crucero adaptativo, además de siete airbags de serie y sistemas de ayuda al estacionamiento.

Bajo el capó, el modelo llega a Chile con un motor 1.5 TFSI Mild-Hybrid de 110Kw, un motor de gasolina de cuatro cilindros con tecnología híbrida suave y caja de cambios S tronic de siete velocidades de serie. Su potencia es de 150 hp. Este conjunto incorpora el sistema Cylinder on Demand, que optimiza el consumo al desactivar cilindros en determinadas condiciones de manejo.

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Disponible en el país desde $41.490.000, el nuevo Audi Q3 busca consolidar su éxito en el mercado local, combinando eficiencia, confort y un alto nivel de tecnología en el segmento compacto premium.