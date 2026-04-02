Nuevo DFSK E5 Plus: un SUV con foco en espacio y seguridad

En un escenario que se presenta positivo para que la electromovilidad siga ganando terreno en Chile, dado las alzas de los combustibles, DFSK oficializó la llegada del E5 Plus, un SUV híbrido enchufable (PHEV) que busca posicionarse como una opción equilibrada entre eficiencia, espacio y tecnología. El modelo apunta directamente a familias que requieren versatilidad para el día a día, sin sacrificar autonomía en trayectos largos.

El E5 Plus destaca por un diseño moderno y funcional, con líneas limpias y una estética minimalista. Su parrilla frontal aerodinámica no solo aporta a su identidad visual, sino que también cumple un rol clave en la eficiencia energética al reducir la resistencia al viento. Elementos como la iluminación full LED y llantas de 19 pulgadas refuerzan su presencia en ruta.

En dimensiones, el SUV ofrece 4.760 mm de largo, 1.865 mm de ancho, 1.710 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.785 mm, además de 180 mm de distancia al suelo, lo que se traduce en un interior amplio y versátil.

Su configuración de tres filas permite transportar hasta siete pasajeros, mientras que los asientos abatibles y múltiples soluciones de almacenamiento optimizan el uso del espacio. El maletero, con 157 litros en configuración estándar, puede expandirse hasta 1.694 litros, adaptándose a distintas necesidades.

El interior también destaca por su enfoque en confort y tecnología. Incorpora una pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, panel digital, compatibilidad con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto, además de cargador inalámbrico y sistema de audio con 13 parlantes. A esto se suma climatización independiente, purificador de aire y cámaras de visión 360° y 540°, que mejoran la experiencia a bordo y la seguridad.

En este último apartado, el modelo incluye seis airbags, controles electrónicos de estabilidad y descenso, junto a asistencias como detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y advertencia de colisión trasera, además de un sistema de grabación continua tipo dashcam.

Uno de sus principales atributos es su sistema híbrido enchufable, que combina un motor 1.5 litros con un motor eléctrico, entregando 214 HP y 330 Nm de torque. Su batería de 18 kWh permite recorrer hasta 90 km en modo 100% eléctrico, mientras que la autonomía total alcanza los 1.150 km, eliminando la preocupación por la carga en viajes largos. Además, cuenta con cuatro modos de conducción que optimizan el rendimiento según el uso.

Disponible desde $25.990.000 con bonos incluidos, el E5 Plus se presenta como una alternativa competitiva dentro de su segmento, respaldado por una garantía de cinco años y una cobertura extendida para la batería.