Nuevo Jeep Renegade se refuerza en tecnología y confort

El segmento SUV sigue concentrando buena parte de las preferencias del mercado chileno y, en ese contexto, llega una actualización que apuesta por mejorar la experiencia a bordo mediante más tecnología, confort y funcionalidad. El renovado Jeep Renegade incorpora importantes cambios en su interior, además de una puesta al día en diseño y equipamiento.

La evolución del modelo mantiene elementos icónicos de su identidad, como los faros redondos, la clásica parrilla de siete ranuras, las luces traseras con diseño en forma de “X” y los pasos de rueda trapezoidales. Sin embargo, la principal transformación se encuentra en el habitáculo, donde se estrena una cabina más moderna y sofisticada.

Entre las novedades destaca una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, acompañada por un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas. También suma una nueva consola central elevada con mayor capacidad de almacenamiento y salidas de aire para los pasajeros traseros, mejorando la habitabilidad para el uso diario y los viajes.

El equipamiento incorpora climatizador digital bizona, cargador inalámbrico para smartphones con sistema de refrigeración, encendido por botón y conectividad inalámbrica compatible con Apple CarPlay y Android Auto. En la variante Sahara se añade regulación eléctrica para el asiento del conductor, reforzando el enfoque en comodidad.

La actualización también introduce detalles distintivos en el diseño interior. Mientras la versión Sahara combina tonos beige arena con acentos naranjos, la Altitude apuesta por terminaciones en gris montaña con detalles azules. Además, el modelo incorpora seis “easter eggs” distribuidos en distintos sectores del vehículo, una característica que busca reforzar la personalidad de la marca.

En el exterior, el SUV recibe nuevas parrillas delanteras, parachoques rediseñados, luces diurnas LED y llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas, según la versión.

PEDRO BRITO

Bajo el capó, ambas configuraciones utilizan un motor turbo de 1,3 litros que desarrolla 175 caballos de fuerza, asociado a una transmisión automática de seis velocidades y tracción delantera. Esta combinación lo posiciona entre las propuestas más potentes de su categoría.

La seguridad también fue reforzada con seis airbags, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, alerta de cambio involuntario de carril, detector de fatiga del conductor, cámara de retroceso y freno de estacionamiento electrónico disponibles desde las versiones de entrada.

La gama está compuesta por las variantes Altitude y Sahara, disponibles en Chile con precios promocionales desde $21.990.000 y $24.490.000, respectivamente.