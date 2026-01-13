El Peugeot 408 se actualiza y se electrifica

El nuevo Peugeot 408, poco conocido en Chile porque no ha sido lanzado por estos lados, presenta una serie de llamativas modificaciones, que ponen el énfasis en el diseño exterior, la tecnología a bordo y la eficiencia de sus motorizaciones.

Entre sus novedades, destacan las luces delanteras y traseras con firma luminosa exclusiva de Peugeot, incluyendo por primera vez letras iluminadas en la parte trasera.

El frontal presenta una parrilla y paragolpes rediseñados con detalles tridimensionales que enfatizan la presencia del vehículo, mientras que la nueva paleta incluye el color flare green, que varía según la luz ambiental.

En el interior, el Peugeot 408 incorpora un cuadro de instrumentos digital con gráficos mejorados, controles táctiles i-Toggles personalizables y ocho colores de iluminación ambiental.

Los asientos delanteros cuentan con certificación AGR por su ergonomía y ofrecen múltiples ajustes, calefacción y funciones de masaje en las versiones superiores.

El espacio para pasajeros traseros se amplía gracias a una distancia entre ejes de 2,79 metros, mientras que el maletero alcanza hasta 1.611 litros con los asientos abatidos.

La gama de motorizaciones abarca opciones eléctricas e híbridas. El E-408 eléctrico entrega 213 Hp y autonomía de hasta 456 km según el ciclo WLTP, con funciones como Vehicle-to-Load y preacondicionamiento de la batería.

La versión híbrida enchufable combina un motor a gasolina de 180 Hp con uno eléctrico de 92 kW, alcanzando 240 Hp combinados y autonomía de 85 km en modo eléctrico urbano.

Mientras que el microhíbrido es de 145 Hp, que permite conducción parcial sin emisiones y recarga automática durante la marcha.

En conectividad, el 408 integra la aplicación MyPeugeot, que permite seguimiento remoto del vehículo, preacondicionamiento térmico y gestión de la carga.

También admite actualizaciones de software inalámbricas y servicios de navegación conectada, incluyendo integración con ChatGPT y planificación de viajes optimizada para la autonomía eléctrica.