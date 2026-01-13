SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El Peugeot 408 se actualiza y se electrifica

    La marca francesa modernizó su modelo del segmento C con cambios en el estilo, la conectividad y una oferta que incluye versiones híbridas y 100% eléctricas.

     

    El nuevo Peugeot 408, poco conocido en Chile porque no ha sido lanzado por estos lados, presenta una serie de llamativas modificaciones, que ponen el énfasis en el diseño exterior, la tecnología a bordo y la eficiencia de sus motorizaciones.

    Entre sus novedades, destacan las luces delanteras y traseras con firma luminosa exclusiva de Peugeot, incluyendo por primera vez letras iluminadas en la parte trasera.

    El frontal presenta una parrilla y paragolpes rediseñados con detalles tridimensionales que enfatizan la presencia del vehículo, mientras que la nueva paleta incluye el color flare green, que varía según la luz ambiental.

    En el interior, el Peugeot 408 incorpora un cuadro de instrumentos digital con gráficos mejorados, controles táctiles i-Toggles personalizables y ocho colores de iluminación ambiental.

    Los asientos delanteros cuentan con certificación AGR por su ergonomía y ofrecen múltiples ajustes, calefacción y funciones de masaje en las versiones superiores.

    El espacio para pasajeros traseros se amplía gracias a una distancia entre ejes de 2,79 metros, mientras que el maletero alcanza hasta 1.611 litros con los asientos abatidos.

    La gama de motorizaciones abarca opciones eléctricas e híbridas. El E-408 eléctrico entrega 213 Hp y autonomía de hasta 456 km según el ciclo WLTP, con funciones como Vehicle-to-Load y preacondicionamiento de la batería.

    La versión híbrida enchufable combina un motor a gasolina de 180 Hp con uno eléctrico de 92 kW, alcanzando 240 Hp combinados y autonomía de 85 km en modo eléctrico urbano.

    Mientras que el microhíbrido es de 145 Hp, que permite conducción parcial sin emisiones y recarga automática durante la marcha.

    En conectividad, el 408 integra la aplicación MyPeugeot, que permite seguimiento remoto del vehículo, preacondicionamiento térmico y gestión de la carga.

    También admite actualizaciones de software inalámbricas y servicios de navegación conectada, incluyendo integración con ChatGPT y planificación de viajes optimizada para la autonomía eléctrica.

    Más sobre:NoticiasPeugeot408autos eléctricosautos híbridossegmento Celectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Inflación en Estados Unidos cerró el 2025 en línea con lo esperado por el mercado

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    La obra brasileña de Teatro a Mil que revive a Roberto Bolaño: “Queríamos evitar cualquier heroización desmedida”

    Quintana adhiere a acusación de Vallejo por congelamiento de diálogo con la oposición y apunta a “señales” de Kast

    Fatal accidente en Arica: colisión entre bus y camión deja dos fallecidos y nueve lesionados

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Quintana adhiere a acusación de Vallejo por congelamiento de diálogo con la oposición y apunta a “señales” de Kast
    Chile

    Quintana adhiere a acusación de Vallejo por congelamiento de diálogo con la oposición y apunta a “señales” de Kast

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fatal accidente en Arica: colisión entre bus y camión deja dos fallecidos y nueve lesionados

    Inflación en Estados Unidos cerró el 2025 en línea con lo esperado por el mercado
    Negocios

    Inflación en Estados Unidos cerró el 2025 en línea con lo esperado por el mercado

    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

    Telefónica sella alianza con OpenAI y ofrecerá ChatGPT Plus gratis por seis meses a clientes de Movistar

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos
    Tendencias

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    “Infundado y malicioso”: Atlético Mineiro responde con dureza a Palestino tras intervención en traspaso de Lucas Assadi
    El Deportivo

    “Infundado y malicioso”: Atlético Mineiro responde con dureza a Palestino tras intervención en traspaso de Lucas Assadi

    Chaleco López brilla en el Dakar al quedarse con la novena etapa de la competencia

    Manuel Pellegrini repasa a Florentino Pérez tras el despido de Xabi Alonso del Real Madrid

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    La obra brasileña de Teatro a Mil que revive a Roberto Bolaño: “Queríamos evitar cualquier heroización desmedida”
    Cultura y entretención

    La obra brasileña de Teatro a Mil que revive a Roberto Bolaño: “Queríamos evitar cualquier heroización desmedida”

    At Folsom Prison: la oda de Johnny Cash a los reclusos y a sus propias penurias

    De Matapanki a Roberto Parra: guía con películas para ver en Ñuble Cine 2026

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis
    Mundo

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis

    Dinamarca confirma una reunión en la Casa Blanca para tratar el tema de Groenlandia

    Sondeo global muestra señales de optimismo económico y de alerta en programas sociales en Chile

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender