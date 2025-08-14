SUSCRÍBETE
La Tercera
Nuevo récord: en julio se venden más de 3.000 vehículos de cero y bajas emisiones

Nuevo informe de la ANAC confirma la tendencia al alza de las nuevas energías. El crecimiento respecto de 134,6% respecto del mismo mes de 2024.

Lorena Gallardo GilPor 
Lorena Gallardo Gil

El informe de ventas vehículos cero y bajas emisiones de la ANAC correspondiente de julio 2025 confirmó la buena salud de las nuevas energías en la industria automotriz chilena.

El mes pasado se convirtió en el primero en que el número de comercializados superó las tres mil unidades. Para ser precisos, se trató de 3.022 vehículos.

Se trata de un alza 134,6% comparado con el mismo mes del año anterior. Además, la venta acumulada al séptimo mes del año aumentó 108,2%, con 17.817 unidades matriculadas.

Los electrificados no enchufables son los más solicitados, con 13.383, un avance de 123,6% en los primeros siete meses del año. En este segmento, los microhíbridos anotan 8.265 unidades inscritas (+227,7%), mientras que los híbridos convencionales fueron 5.118 (+49,4%).

En cuanto a los vehículos electrificados enchufables, estos alcanzaron las 4.434 unidades comercializadas en los primeros siete meses del año, con 72,5% de crecimiento.

Volvo EX30 Andres Poehler W

De ellos, los vehículos 100% eléctricos registraron un incremento de 51,8% con 3.022 unidades inscritas acumuladas a julio y una venta de 485 unidades mensuales (el mejor desempeño para un mes de julio).

Mientras tanto, híbridos enchufables tuvieron un alza de 143,9%, con 1.412 unidades, de los cuales 192 se inscribieron en julio, su mejor registro para este mes.

¿Cuáles fueron los vehículos más vendidos?

La china BYD es la marca que domina el ranking de ventas acumuladas de los electrificados enchufables durante 2025, con 1.114 unidades, seguida por Volvo (709) y Tesla (529). Entre las tres, suman el 53% del mercado.

La lista de los vehículos electrificados no enchufables la lidera Suzuki, con 4.668, secundado por Toyota (3.023) y Peugeot (2.104), que totalizan el 73,2% de las comercializaciones.

Los vehículos más comercializados son el Suzuki Fronx (2.196 acumulados), Suzuki Swift (1.479), Toyota Corolla Cross (1.415), Suzuki Grand Vitara (944) y el Peugeot 2008 (867).

Entre los 100% eléctricos, el Volvo EX30 (350), y los Tesla Model Y (294) y Model 3 (233) se confirman entre los preferidos de los usuarios, mientras que entre los híbridos enchufables aparecen la BYD Shark GS (300), el Volvo XC60 II (238) y el DFSK 600 (158).

