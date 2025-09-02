Nuevos Suzuki Alto y Celerio 2026: más seguros y eficientes
Los reconocidos citycars de la marca japonesa suman un paquete de seguridad con seis airbags, además de cumplir con la normativa Euro 6C de emisiones.
Suzuki presentó en el país las nuevas ediciones de los modelos Alto y Celerio, sus dos puntales en el segmento citycar que ahora elevan su nivel de protección sin perder las cualidades que los han convertido en referentes: bajo consumo, practicidad y fiabilidad.
Entre las principales mejoras destaca la integración de seis airbags en todas las versiones, sumados a cinturones de tres puntas en cada una de las cinco plazas. En el caso del Celerio, también incorpora limitador de esfuerzo en los asientos delanteros, además de alerta sonora y visual para cinturones.
La estrategia de la marca busca democratizar la seguridad de la misma forma en que ha hecho con la electrificación ligera a través de la tecnología SHVS, presente en modelos híbridos como Fronx, Grand Vitara y Swift.
Mismo motor
El Alto y el Celerio mantienen el motor K10C de tres cilindros y 998 cc, con tecnología VVT y Dual-Jet, diseñado para optimizar el rendimiento.
Ambos cuentan con una pantalla táctil de 7” con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado, computador a bordo, puerto USB y controles de audio al volante.
Principales características Alto
- Ofrece 67 Hp a 5.600 rpm.
- Caja manual de cinco marchas.
- Consumo en carretera de hasta 24,4 km/l.
Principales características Celerio
- Entrega 68 Hp a 5.600 rpm.
- Transmisión manual o automática AMT de cinco velocidades
- Consumo de hasta 24,6 km/l en ruta.
- Espejos eléctricos.
- Alzavidrios en las cuatro puertas.
- Sistema Start/Stop.
Cuánto cuestan el Suzuki Alto y Celerio
Los precios parten en $8.390.000 para el Alto, que se posiciona como el vehículo con seis airbags más económico del mercado, y en $9.990.000 para el Celerio. Ambos modelos cuentan con garantía de 3 años o 100.000 km, lo que ocurra primero.
