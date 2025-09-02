Nuevos Suzuki Alto y Celerio 2026: más seguros y eficientes

Suzuki presentó en el país las nuevas ediciones de los modelos Alto y Celerio, sus dos puntales en el segmento citycar que ahora elevan su nivel de protección sin perder las cualidades que los han convertido en referentes: bajo consumo, practicidad y fiabilidad.

Entre las principales mejoras destaca la integración de seis airbags en todas las versiones, sumados a cinturones de tres puntas en cada una de las cinco plazas. En el caso del Celerio, también incorpora limitador de esfuerzo en los asientos delanteros, además de alerta sonora y visual para cinturones.

La estrategia de la marca busca democratizar la seguridad de la misma forma en que ha hecho con la electrificación ligera a través de la tecnología SHVS, presente en modelos híbridos como Fronx, Grand Vitara y Swift.

Mismo motor

El Alto y el Celerio mantienen el motor K10C de tres cilindros y 998 cc, con tecnología VVT y Dual-Jet, diseñado para optimizar el rendimiento.

Ambos cuentan con una pantalla táctil de 7” con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado, computador a bordo, puerto USB y controles de audio al volante.

Principales características Alto

Ofrece 67 Hp a 5.600 rpm.

Caja manual de cinco marchas.

Consumo en carretera de hasta 24,4 km/l.

Principales características Celerio

Entrega 68 Hp a 5.600 rpm.

Transmisión manual o automática AMT de cinco velocidades

Consumo de hasta 24,6 km/l en ruta.

Espejos eléctricos.

Alzavidrios en las cuatro puertas.

Sistema Start/Stop.

Cuánto cuestan el Suzuki Alto y Celerio

Los precios parten en $8.390.000 para el Alto, que se posiciona como el vehículo con seis airbags más económico del mercado, y en $9.990.000 para el Celerio. Ambos modelos cuentan con garantía de 3 años o 100.000 km, lo que ocurra primero.