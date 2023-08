Paula Sepúlveda, gerente Corporativo de Negocios Automotores Gildemeister: Las marcas emergentes siguen creciendo

Un buen momento viven las marcas emergentes del grupo Gildemeister en lo que respecta a vehículos de pasajeros (BAIC, Brilliance y Mahindra), las que han escalado en market share, han aumentado sus ventas y mejorado su posición en la tabla general de ventas en los primeros siete meses del año.

Paula Sepúlveda, gerente Corporativo de Negocios Automotores Gildemeister llegó hace 10 meses para hacerse cargo de ellas con el objetivo de liderar la estrategia de crecimiento y consolidación de estas marcas de la compañía en Chile y Perú. En este corto tiempo ha ido fortaleciendo a los equipos y a la red, buscando potenciar cada una de las marcas que componen el portafolio.

¿Cómo evalúa los primeros siete meses del año para las marcas de Fortaleza en vehículos de pasajeros?

Han sido siete meses muy buenos. Si bien es cierto que a nivel de volumen la industria está mucho más contraída de lo que todos habíamos anticipado, a nivel de participación de mercado las marcas emergentes de Gildemeister han crecido, fundamentalmente en los segmentos SUV con importantes novedades en las distintas marcas. Hemos también trabajado fuertemente junto a nuestra red de concesionarios para fortalecer todos nuestros procesos y generar así bases sólidas que nos permitan sustentar el crecimiento que buscamos, en línea a un renovado compromiso con cada una de las fábricas bajo la mirada de socios estratégicos de largo plazo.

Respecto al año pasado, tanto BAIC como Brilliance han subido en % respecto a las ventas del año pasado, ¿a qué se debe esto?

En Chile, en estas marcas principalmente es donde hemos concentrado algunas de nuestras novedades desde cierre de 2022 hasta ahora. En el caso de BAIC tuvimos el lanzamiento de nuestro BJ40 en diciembre que ha ayudado no solo a darle un nuevo look a la marca introduciendo la familia off-road a nuestro portafolio, sino que también desde el punto de vista de aspiracionalidad es la introducción perfecta a todas las novedades a fututo. Esto se ha complementado con la introducción del EU5 al programa Mi Taxi Eléctrico, nuestro primer vehículo cero emisiones, así como también nuestro más reciente lanzamiento, BAIC X55 Plus, el cual es un SUV compacto con los más altos estándares de tecnología, diseño, seguridad y comfort.

Por el lado de Brilliance, los vehículos comerciales livianos han tenido muy buen desempeño, así como también la nueva incursión en SUV que debutó con Shineray G05, SUV de 7 pasajeros que destaca en su categoría por su espacio interior, nivel de equipamiento, experiencia de conducción y conveniencia.

¿Cuáles cree que son los puntos altos de las marcas?

Cada marca con su posicionamiento específico propone una oferta de valor que tiene como eje trasversal, productos confiables, seguros y con diseños que cautivan, todo ello bajo el marco de conveniencia y funcionalidad que las transforma en la decisión de compra más inteligente.

¿Cuáles son los modelos de mayor aceptación en el mercado local de sus respectivas marcas?

Sin duda BAICX35 se presenta como el gran protagonista del crecimiento de esta marca, jugando un rol clave en el subsegmento SUV B, donde la participación de marcas emergentes es muy importante. Por otro lado, nuestra tradicional Mahindra Pick Up, cuenta con clientes muy fieles que valoran el ADN de la marca y continúan prefiriéndola en el tiempo. Asimismo, nuestro porfolio de vehículos comerciales livianos ha permitido a microempresarios y emprendedores de nuestro país desarrollar sus negocios y nuevos proyectos con el soporte que brinda Gildemeister y su red de concesionarios a lo largo de Chile.

¿Qué novedades se verán llegar antes de fin de año a Chile?

Tendremos muchas novedades así que será un cierre de año bastante movido. Cada marca terminará de configurar su line up para enfrentar el 2024 con una propuesta 100% renovada.

¿Cuáles son las proyecciones que hacen marcas para este 2023?

El volumen va a depender mucho de cómo evolucione el mercado y particularmente de cómo se mueva el mes de Agosto. No obstante, la apuesta es ya en último cuatrimestre alcanzar el doble de market share que en 2022.