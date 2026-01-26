Permiso de Circulación 2026: Así es el Koenigsegg Jesko, el auto que paga el valor más alto en Chile

Ya están sobre la mesa los valores que definirán cuánto habrá que desembolsar este año por el permiso de circulación. La tasación fiscal de vehículos para 2026 dejó cifras que van desde montos bajos para autos antiguos hasta pagos que superan los $100 millones en el caso de modelos de lujo que circulan en Chile.

El proceso puede pagarse hasta en dos cuotas: la primera entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, y la segunda entre el 1 y el 31 de agosto.

En total, el listado considera 81.611 vehículos livianos, entre autos, camionetas, furgones y motos, cuyos valores sirven de base para calcular este trámite obligatorio.

En el tramo más bajo están los vehículos con más años de uso. Para ellos, el permiso de circulación cuesta $34.876, siempre que su tasación fiscal sea inferior a $3.487.600.

Se trata, en su mayoría, de autos antiguos que siguen circulando y que cada año pagan el monto mínimo establecido.

En el otro extremo están los autos que casi no pasan desapercibidos. La tasación fiscal 2026 dejó algunos permisos que alcanzan cifras difíciles de imaginar para el común de los conductores.

¿Cuáles son los autos con el permiso de circulación más alto en Chile?

Koenigsegg Jesko Absolut 2024: $113.528.139 McLaren 765LT Spider 2024: $21.791.111 Aston Martin DBS Coupe 2024: $20.114.671 McLaren Senna Coupe 2020: $19.397.464 Ferrari Purosangue 2025: $17.037.832

¿Y cómo es el Koenigsegg Jesko? Se trata de un súper deportivo de origen sueco, con un motor V8 de 5.0 litros biturbo, capaz de lograr hasta 1.600 Hp (con biocombustible E85), asociado a una transmisión Koenigsegg Light Speed (LST) de nueve velocidades.

Puede alcanzar una velocidad máxima superior a 350 km/h y pasar de 0 a 100 km/h en 2,79 segundos, de 100 a 200 km/h en 2,74 segundos y de 200 a 300 km/h en solo 3,96 segundos.

Su valor es de alrededor de US$3 millones.

Descuento para algunos modelos

No todos pagan el monto completo. Los vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior, fabricados desde 2021 en adelante, acceden a un beneficio que reduce el permiso al 25% del impuesto anual.

Este beneficio aplica a 661 vehículos, pertenecientes a 63 marcas y 181 modelos, lo que ha ido aumentando con la llegada de nuevos autos de este tipo al país.

Permiso de Circulación 2025.

¿Cómo saber cuánto te toca pagar?

Para salir de dudas, el valor del permiso se puede revisar en el sitio web del SII, ingresando a Servicios online Tasación Fiscal de Vehículos. Solo hay que elegir el año 2026, el tipo de vehículo y completar datos como marca, modelo y año.

Si un auto no aparece en el listado, el municipio correspondiente deberá asignarle un valor similar según sus características.

El dinero recaudado por este trámite va directo al financiamiento de servicios comunales, como alumbrado público, áreas verdes y programas locales.