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    Porsche 911 Turbo S llega a Chile con 711 HP y la tecnología híbrida más avanzada de la saga

    El deportivo alemán estrena un sistema T-Hybrid con turbocompresores eléctricos, alcanza los 322 km/h y se convierte en el Porsche 911 de producción más potente fabricado hasta la fecha.

     

    Más de medio siglo después del nacimiento del primer 911 Turbo, una nueva evolución del icónico deportivo aterriza en Chile con cifras que lo sitúan en la cima de la familia Porsche. El nuevo 911 Turbo S combina electrificación, rendimiento extremo y la versatilidad que ha caracterizado históricamente a esta versión.

    La principal novedad del modelo es la incorporación de la tecnología T-Hybrid, un sistema desarrollado para mejorar la respuesta y la eficiencia sin alterar el ADN del deportivo.

    El conjunto está compuesto por un motor bóxer de seis cilindros y 3,6 litros, acompañado por dos turbocompresores eléctricos eTurbo y un motor eléctrico integrado en la transmisión automática PDK de ocho velocidades.

    Gracias a esta configuración, el nuevo 911 Turbo S desarrolla una potencia total de 711 caballos de fuerza y un par máximo de 800 Nm, convirtiéndose en el modelo de producción más potente de la historia del Porsche 911.

    Las prestaciones reflejan el potencial de esta nueva mecánica. El deportivo acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 322 km/h, cifras que lo sitúan entre los vehículos más rápidos de su categoría.

    La tecnología híbrida no está enfocada exclusivamente en aumentar la potencia. Los turbocompresores eléctricos permiten eliminar prácticamente el retraso en la respuesta del turbo, entregando aceleraciones más inmediatas y una curva de potencia más constante en cualquier régimen de funcionamiento.

    A ello se suman mejoras en aerodinámica, dinámica vehicular y sistemas de control, aspectos que permiten incrementar la estabilidad y la precisión tanto en carretera como en circuito. El resultado es un automóvil capaz de ofrecer comportamiento de superdeportivo sin sacrificar el confort necesario para el uso diario o los viajes de larga distancia.

    Fiel a la tradición de la denominación Turbo, el modelo mantiene un equilibrio entre rendimiento, sofisticación y facilidad de conducción, características que han convertido al 911 Turbo S en una referencia dentro del segmento de los deportivos de altas prestaciones.

    Disponible en carrocerías Coupé y Cabriolet, sus precios en Chile son desde $294.500.000 para la primera variante y desde $308.300.000 para la segunda.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosPorsche911 Turbo SVehículos deportivosVehículos híbridosAutos de lujoElectromovilidad

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