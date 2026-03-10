Porsche evalúa unir al Taycan y al Panamera bajo un mismo nombre

El futuro de los sedanes de Porsche podría traer un cambio importante. La marca alemana evalúa que los próximos Porsche Taycan y Panamera no solo compartan parte de su desarrollo, sino que también pasen a identificarse bajo un mismo nombre.

La idea surge en medio de los ajustes que vive la industria automotriz frente a la electrificación y al aumento de los costos de desarrollo. En ese escenario, la compañía revisa cómo mantener en su catálogo a ambos modelos, que hoy ocupan un lugar similar dentro de la gama.

Actualmente, el Taycan es el sedán eléctrico de la firma, mientras que el Panamera mantiene motores a combustión. Sin embargo, sus dimensiones, enfoque y público son cercanos, lo que abre la puerta a una estrategia común para las próximas generaciones.

La decisión aún no está cerrada, pero la posibilidad es clara: unificar el nombre para una familia de modelos que incluya versiones eléctricas y de combustión.

Algo similar ya ocurre dentro de la propia marca. El actual Porsche Cayenne convive con una versión eléctrica recientemente presentada, mientras que el Porsche Macan ya dio el salto hacia una nueva generación completamente eléctrica en varios mercados.

Aunque compartan denominación, los modelos pueden seguir caminos técnicos distintos. En el caso del Cayenne, por ejemplo, la variante a combustión utiliza la plataforma MLB Evo del Grupo Volkswagen, mientras que el eléctrico se basa en la arquitectura PPE dedicada a autos eléctricos.

La lógica sería similar para los sedanes de la marca: un mismo nombre comercial, pero con estructuras diferentes según el tipo de motorización.

El actual Panamera lleva más de 15 años en el mercado y debería recibir una nueva generación antes de 2030. Para ese proyecto se espera el uso de la plataforma PPC, también utilizada por el Audi A6.

El Taycan, en cambio, cambiaría su actual arquitectura J1, compartida con el Audi e-tron GT, por la nueva base SSP Sport destinada a deportivos eléctricos del grupo.

Esto permitiría avanzar en paralelo en el desarrollo de ambos vehículos, aunque sin que necesariamente sean idénticos en tamaño o proporciones. De hecho, hoy el Panamera es levemente más largo y alto, mientras que el Taycan tiene mayor ancho.

La idea de compartir elementos entre modelos tiene antecedentes en la historia de la marca. En los años noventa, durante el desarrollo del primer Porsche Boxster, el frontal fue tomado del Porsche 911 (996). La medida permitió reducir costos y usar piezas intercambiables entre ambos autos.