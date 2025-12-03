Porsche Parade reúne a la comunidad de la marca en Lago Valle Maipo

Con más de 150 vehículos reunidos en Lago Valle Maipo, el Porsche Parade 2025 es el encuentro para la comunidad Porsche en Chile. La actividad, organizada por Porsche en Chile, reunió a clientes, familias, prensa y entusiastas en un entorno diseñado para destacar la identidad y trayectoria de la marca.

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer una exhibición que combinó modelos clásicos y contemporáneos, reflejando la diversidad y evolución de los autos de la marca alemana. Además, se desarrollaron distintas experiencias preparadas por la marca, orientadas a reforzar el vínculo con los participantes y a presentar distintas facetas de la conducción y el diseño automotriz. Uno de los momentos más esperados por los asistentes fue el desfile de autos.

En el marco de la actividad, Vicente Díaz, brand manager de Porsche en Chile, destacó la importancia del encuentro para el fortalecimiento del lazo entre la marca y sus usuarios, subrayando el interés sostenido que genera el Porsche Parade dentro.

El evento es una muestra del compromiso de Porsche en Chile con la creación de espacios que faciliten la interacción entre propietarios y entusiastas, resaltando la herencia automotriz de la marca y los aspectos que han marcado su evolución. Con esta versión, el Porsche Parade se mantiene como una instancia que reúne a una comunidad diversa, conectada por su interés en la conducción, el diseño y la ingeniería orientada al alto rendimiento.