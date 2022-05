Prohiben spot de Land Rover en el Reino Unido por publicidad engañosa

La publicidad automotriz vuelve al centro de la polémica. Hace unos meses, Citroën debió suspender la emisión de un spot en Egipto por acusaciones de incitar al acoso sexual y ahora nuevamente un trabajo audiovisual debe quedarse sin seguir programándose en televisión.

El afectado en esta ocasión es Land Rover, firma que deberá bajar la publicidad de un spot del Defender llamado “Above and Beyond Land”, trabajo que venía con el lema “Dondequiera que te encuentres”. El motivo es porque supuestamente muestra acciones que el todoterreno no puede cumplir.

El responsable de ejecutar la medida de prohibición fue la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, país en el que se emitiría la publicidad, tras la queja de dos personas (sí, dos personas).

Todo el problema surge por una escena del comercial en el que el Defender se estaciona en el límite de un acantilado. En ese lugar, está ejecutando una maniobra en marcha atrás, cuando los sensores emiten un sonido para alertar al conductor del peligro evidente.

Pero según el ente que rige las normas publicitarias, esa escena llevaría a engaño, puesto que los sensores de estacionamiento son incapaces de detectar espacios vacíos, como el que se aprecia en un acantilado.

Los sensores son capaces de detectar obstáculos, personas y hasta animales, lo que claramente no ocurría en la imagen. Y si hubiese un conductor en esa situación, los sensores no hubieran alertado.

Pero en Land Rover no se quedaron tranquilos y manifestaron su profunda molestia con el tema. Según reseñó el diario The Drive, los británicos precisaron que los sensores alertan porque “mostraba claramente que estaban dando marcha atrás hacia una roca”.

Pero la ASA lo ve distinto, comentando que “los sensores de estacionamiento del auto reaccionaron a los objetos detrás del vehículo, en lugar de a un espacio vacío como una caída, y las rocas no eran lo suficientemente prominentes como para contrarrestar esa interpretación. Concluimos que los anuncios representaban engañosamente la función del sensor de estacionamiento”.

En cuanto a la queja de Land Rover, se desestimó su reclamo, precisándose que “si bien algunas rocas son visibles en la pantalla del Defender, parece poco probable que los sensores de estacionamiento se activen por esos pequeños escombros”.

Además, desde ASA agregaron que “consideramos que algunos espectadores interpretarían que eso significa que los sensores de estacionamiento del auto podrían reconocer cuándo los conductores podrían estar dando marcha atrás cerca de una caída”.

Tras la decisión de ASA, Land Rover solo comentó que “estamos muy decepcionados con la decisión de ASA de respaldar esta queja en el Reino Unido, ya que el vehículo, la tecnología y la escena representada son fácticos, pero, por supuesto, cumpliremos con su decisión que se basó en solo dos quejas”.