Rolls-Royce celebra los aniversarios de sus vehículos experimentales más influyentes

En 2026, Rolls-Royce conmemora un hito singular en su historia reciente: el triple aniversario de tres de sus vehículos experimentales más emblemáticos, desarrollados durante la denominada era Goodwood. Se trata de los modelos 101EX, 102EX y 103EX, que cumplen 20, 15 y 10 años respectivamente desde su debut, marcando etapas clave en la evolución de la marca.

A diferencia de los concept cars tradicionales, Rolls-Royce define sus modelos “EX” como vehículos completamente funcionales y desarrollados con un propósito claro: anticipar soluciones concretas basadas en el conocimiento profundo de sus clientes. Estos automóviles no buscan explorar ideas abstractas, sino materializar la visión futura de la marca en diseño, ingeniería y experiencia de lujo.

El 101EX, presentado en 2006, sentó las bases para futuros modelos como el Phantom Coupé, incorporando innovaciones que luego se volverían distintivas, como el reconocido techo “Starlight Headliner”.

Por su parte, el 102EX de 2011 representó el primer acercamiento de la marca a la electrificación, funcionando como un laboratorio real para tecnologías de propulsión eléctrica que años después darían paso a modelos como el Spectre.

Mark Bramley

En tanto, el 103EX, revelado en 2016, proyectó una visión radical del futuro, imaginando un vehículo completamente autónomo y eléctrico, enfocado en una experiencia de lujo sin precedentes, donde el conductor deja de ser protagonista y la tecnología se integra de manera invisible.

christopher hauser

Estos tres modelos no solo representan hitos individuales, sino que forman parte de una tradición que se remonta a 1919 con el primer vehículo experimental de la marca. En conjunto, reflejan cómo Rolls-Royce ha utilizado estos desarrollos como plataformas reales de innovación, influyendo directamente en su lenguaje de diseño, en la personalización Bespoke y en avances tecnológicos que hoy definen su portafolio.