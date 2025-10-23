SUSCRÍBETE
Rolls-Royce Phantom celebra su centenario con un versión limitada que cuesta US$3,3 millones

La marca de lujo Rolls-Royce lanza el Phantom Centenary Private Collection, una serie limitada a solo 25 unidades que simboliza un siglo de perfección artesanal, innovación y distinción. Ya están todas vendidas.

 

Rolls-Royce acaba de presentar una edición especial del Phantom, para conmemorar el centenario del modelo. Se trata de la Centenary Private Collection, que se limita a 25 unidades y está valorada en 2,5 millones de libras (US$3,3 millones).

El Phantom Centenary se distingue por un acabado exterior de dos tonos, “Super Champagne Crystal” combinado con “Arctic White” o “Black”, que evoca las carrocerías bicolor de los modelos de los años treinta.

La pintura incorpora diminutas partículas de vidrio que generan un brillo perlado de profundidad única. En el capó, la célebre Spirit of Ecstasy recibe un tratamiento especial: está realizada en oro de 18 quilates y chapada en oro de 24 quilates, con un grabado que marca la edición del centenario.

Cada detalle fue pensado para rendir homenaje al legado de Rolls-Royce. El emblema frontal “RR” aparece esmaltado en blanco y oro por primera vez, y las ruedas lucen 25 líneas doradas que representan cada una de las unidades producidas, sumando cien en total, en alusión directa al aniversario.

El interior eleva la personalización a niveles sin precedentes. Los asientos traseros incorporan un elaborado diseño de tres capas que combina impresión de alta resolución, bordados dorados y representaciones artísticas de siete propietarios emblemáticos del Phantom a lo largo de su historia.

El trabajo de tapicería, inspirado en la sastrería de Savile Row, se extiende a 45 paneles elaborados de forma totalmente artesanal.

Los asientos delanteros, por su parte, exhiben grabados por láser que recuerdan momentos icónicos de la marca, como el conejo de “Roger Rabbit”, nombre en clave del Phantom de 2003, y la gaviota del prototipo original de 1923.

La consola central y las puertas muestran auténticas piezas de marquetería, aplicadas mediante una técnica tridimensional inédita en Rolls-Royce, con detalles en hoja de oro de 24 quilates que retratan paisajes asociados a la historia del modelo.

Bajo el capó, el Phantom Centenary mantiene el motor V12 biturbo de 6,75 litros, una mecánica que garantiza un desempeño silencioso y majestuoso, fiel al espíritu de la marca.

El precio estimado de esta edición especial asciende a 2,5 millones de libras, lo que lo convierte en uno de los automóviles más exclusivos jamás producidos por Rolls-Royce.

Cada unidad será entregada a un grupo de coleccionistas que ya adquirió las 25 unidades disponibles.

Más sobre:NoticiasRolls-RoycePhantom Centenaryautos de lujo

