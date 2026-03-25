Rolls-Royce prepara su próximo modelo exclusivo: será eléctrico

Aunque hace unos días se conoció que Rolls-Royce echaba pie atrás en su objetivo de fabricar solo autos eléctricos para 2030, la marca británica no claudica en el desarrollo de vehículos con nuevas energías.

Así lo confirma el anuncio de que avanza en el desarrollo de su próximo modelo coachbuild, el programa que trabaja vehículos exclusivos y personalizados, y que este será eléctrico. Su presentación se espera para las próximas semanas.

El programa coachbuild de Rolls-Royce se estructura como una propuesta independiente dentro de la firma, con equipos dedicados al desarrollo de vehículos únicos. Este proceso contempla desde la conceptualización inicial hasta la fabricación final, con un nivel de detalle que abarca tanto el exterior como el interior del automóvil.

En este tipo de proyectos, los clientes participan activamente en la definición del vehículo, eligiendo configuraciones específicas de materiales, colores y terminaciones. La marca ha señalado que cada modelo busca reflejar una identidad propia, inspirada en elementos culturales, arquitectónicos o artísticos, según las preferencias de quienes encargan estas unidades.

La incorporación de tecnología eléctrica en este contexto supone un nuevo paso en la evolución de Rolls-Royce, que ha manifestado su intención de avanzar hacia una gama completamente electrificada en los próximos años. Este proceso no solo implica cambios en la motorización, sino también en la arquitectura de los vehículos y en la forma en que se concibe la experiencia de conducción.

Entre los modelos exclusivos más reconocidos fabricados por la firma de lujo británica aparecen el Sweptail, que en 2017 reimaginó el Phantom, y el Boat Tail, fabricado en 2021 y que tuvo un costo cercano a los 25 millones de dólares.