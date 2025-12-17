Se conocen nuevos detalles del Volkswagen ID. Polo, un clásico adaptado a la era eléctrica

A meses de su estreno mundial, Volkswagen ya tiene en circulación una flota de prototipos casi definitivos del ID. Polo, modelo que busca reinterpretar en clave eléctrica uno de los nombres más reconocidos de la marca. Las pruebas se están realizando en distintas regiones del mundo y apuntan a afinar calidad, software y comportamiento dinámico antes de su llegada a producción en serie.

Se trata del primer integrante de una nueva familia de autos eléctricos pequeños y compactos que la firma alemana lanzará a partir de 2026, con el objetivo de ampliar el acceso a la electromovilidad en Europa.

Volkswagen AG

Diseño conocido, enfoque renovado

Cincuenta años después del debut del Polo original, Volkswagen apuesta por mantener valores tradicionales como funcionalidad, facilidad de uso y calidad, ahora integrados en el lenguaje de diseño “Pure Positive”.

El resultado es un hatchback eléctrico compacto, con proporciones equilibradas y una configuración de tracción delantera que permite aprovechar mejor el espacio interior.

Volkswagen AG

Versiones, baterías y autonomía

En su lanzamiento, previsto para la primavera europea de 2026 (a partir de marzo), el ID. Polo estará disponible con tres niveles de potencia: 85 kW, 99 kW y 155 kW. Más adelante se sumará una variante GTI, de enfoque deportivo.

Las versiones de entrada utilizarán una batería LFP de 37 kWh, mientras que las más potentes recurrirán a una batería NMC de 52 kWh, con una autonomía que puede llegar hasta 450 km bajo ciclo WLTP y capacidad de carga rápida de hasta 130 kW.

Volkswagen AG

Más espacio interior

El ID. Polo se construye sobre la nueva plataforma MEB+, que reduce peso y complejidad, mejorando eficiencia y consumo. Gracias a esta arquitectura, ofrece un interior más amplio que su versión convencional, con capacidad para cinco pasajeros y un maletero que alcanza los 435 litros.

Asistencias y producción

Además, incorporará sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como un Travel Assist mejorado con reconocimiento de semáforos y señales de detención. El desarrollo es un proyecto conjunto del Grupo Core, con diseño en Wolfsburgo y producción prevista en la planta de Martorell, en España.