Se filtran las primeras imágenes del rediseño del auto más vendido del mundo

La inscripción en el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China permitió que se conocieran las primeras imágenes de la actualización del Toyota Corolla, que muestran algunos cambios significativos.

Los principales cambios del modelo más vendido del mundo, con más de 50 millones de unidades comercializadas, se observan en el frentea, donde luce el lenguaje de diseño más reciente de la marca (Hammerhead Shark), de faros más delgados con forma de bumerán y una parrilla inferior más amplia, vista ya en los modelos Prius y Camry.

En la retaguardia, en cambio, las modificaciones en la versión sedán son sutiles.

En cuanto al tren motriz, utilizará un bloque de gasolina 2.0 (171 Hp), asociado a una transmisión automática CVT y otro 1.8L híbrido autorrecargable a gasolina (98 Hp), que emplea una batería NMC y homologa un consumo de 4,13 l/100 km.

Por ahora, estas novedades se presentarán en el modelo que comenzarán a comercializar en China, pero se espera que prontamente se despliegue por el mundo con buena parte de estas actualizaciones.