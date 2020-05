¿Una Chevrolet Silverado hecha de LEGO y a escala real?

Hace unos meses te mostramos el Bugatti Chiron hecho completamente de LEGO, el que incluso llevaba un propulsor también hecho de figuritas de plástico que le permitía alcanzar velocidades de hasta 20 km/h. Ahora es Chevrolet la marca que presentó un modelo en escala 1:1. ¿La elegida? La codiciada pick-up Chevy Silverado.

La elección no es al azar, ya que la Chevrolet High Country de LEGO estará presente en la película The LEGO Movie 2: The Second Part (ver adelanto) que se estrenará el 8 de marzo en Estados Unidos.

Una Silverado de 2 mil horas de trabajo

La compañía LEGO empleó 334.544 piezas para dar vida a la Chevy Silverado 1500 LT Trail Boss. Su construcción fue obra de la tienda de LEGO de Enfield, ubicada en el estado de Connecticut, que se tardó 2 mil horas en hacer posible la réplica.

Silverado

Esta camioneta americana big size de plástico mide 1.83 metros de alto, 6.09 metros de largo y 2.4 metros de ancho y su peso es de 1.500 kilos.

A diferencia del Bugatti, esta Chevrolet Silverado de tamaño real no lleva motor de manera que es imposible que se mueva por sí sola. ¡Una lástima!