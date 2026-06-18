Sinotruk Bolden, la última camioneta en sumarse al mercado chileno

El competitivo segmento de las camionetas suma un nuevo competidor en Chile. Con una propuesta enfocada en combinar capacidad de trabajo, equipamiento tecnológico y una atractiva relación precio-producto, la nueva Sinotruk Bolden inicia su comercialización en el país respaldada por Indumotora.

Concebida como una camioneta multipropósito por parte de la marca conocida en el país por sus camiones, la Bolden busca responder tanto a las exigencias de usuarios profesionales como a quienes necesitan un vehículo versátil para el uso diario. Su diseño destaca por una imagen robusta y moderna, marcada por una amplia parrilla frontal, iluminación LED con firma lumínica en forma de boomerang y una presencia que enfatiza su vocación todoterreno.

Las dimensiones también reflejan ese enfoque. Mide 5.365 mm de largo, 1.895 mm de ancho y 1.890 mm de alto, mientras que su distancia entre ejes alcanza los 3.230 mm. A ello suma una capacidad de carga de hasta 1.050 kilos y una amplia batea de 1.520 x 1.520 x 530 mm.

Pensada para enfrentar terrenos complejos, ofrece 220 mm de despeje al suelo, capacidad de vadeo de hasta 700 mm y ángulos de ataque y salida de 29° y 26°, respectivamente. Dependiendo de la versión, incorpora neumáticos All Terrain, snorkel y winche eléctrico con capacidad de arrastre de hasta 4.500 kilos.

Equipa un motor turbodiésel de 2.0 litros que desarrolla 188 Hp y 420 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades o a una caja automática ZF de ocho marchas. La gama contempla configuraciones 4x2 y 4x4, adaptándose a distintos tipos de usuarios y necesidades operativas.

El interior apuesta por una experiencia más cercana a la de un SUV que a la de una camioneta tradicional. Entre sus principales elementos figuran pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, cuadro de instrumentos digital, climatizador bi-zona, cámara de 360°, cargador inalámbrico para teléfonos y asientos delanteros con calefacción y ventilación en las versiones superiores.

En seguridad, la Bolden incorpora de serie seis airbags, controles electrónicos de estabilidad y tracción, asistente de arranque y descenso en pendientes, además de freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold.

Su oferta se complementa con un completo paquete ADAS que incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, monitoreo de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito y alerta de tráfico cruzado trasero.

La nueva Sinotruk Bolden ya está disponible en Chile en ocho versiones, con precios que parten en $16.990.000 más IVA para la variante 4x2 MT Advance y alcanzan los $30.990.000 más IVA en la versión 4x4 AT Adventure.