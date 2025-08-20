SKC invertirá USD $10 millones para fortalecer la presencia de DAF en Chile

Con la meta de ofrecer un servicio integral y especializado a los transportistas, con un enfoque en calidad, innovación y respaldo técnico, SKC anunció una inversión superior a los US$10 millones para robustecer la presencia de DAF en Chile entre los camiones pesados con tecnología Euro 6.

La apuesta de la compañía contempla la modernización de oficinas regionales en Antofagasta, Copiapó, Talca y Concepción, además de una renovación mayor en la Casa Matriz en Santiago. Estos cambios incluyen la ampliación de talleres, la mejora de áreas de atención al cliente y la adquisición de herramientas y repuestos que garanticen un soporte continuo a las flotas.

La normativa Euro 6 comenzará a regir en Chile a partir de enero de 2026. Sin embargo, ya en 2019 DAF incorporó al mercado local camiones diésel con el nuevo estándar medioambiental. Actualmente, más de 800 unidades de este tipo circulan por el país.

Además de la infraestructura, SKC pondrá especial énfasis en la capacitación de su equipo humano. Tanto la fuerza de ventas como el personal técnico recibirán entrenamiento especializado en Chile y en el extranjero, asegurando un conocimiento profundo de la tecnología Euro 6 y ofreciendo a los clientes un servicio de excelencia.

“Queremos que nuestros clientes tengan la tranquilidad de contar con el mejor respaldo, tanto en productos como en servicio técnico y comercial, con SKC enfocado al crecimiento en el negocio de camiones”, comentó Gonzalo Labbé, gerente general de DAF.

Guillermo Montenegro, gerente comercial de la marca neerlandesa, añadió que “Desde 2019 implementamos la tecnología Euro 6 y nuestro compromiso es entregar un estándar que garantice eficiencia, confianza y soporte a nuestros clientes, a la altura de los desafíos actuales del transporte”.