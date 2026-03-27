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    Sony y Honda cancelan el Afeela 1, su ambicioso auto eléctrico

    El proyecto conjunto que buscaba revolucionar la movilidad con tecnología y entretenimiento fue cancelado tras el giro de la firma automotriz en su estrategia de electrificación.

     
    Yasuhide Mizuno, presidente y director ejecutivo de Sony Honda Mobility Inc. junto al Afeela 1.

    Lo que prometía convertirse en uno de los proyectos más innovadores de la industria automotriz finalmente quedó en pausa indefinida. Sony y Honda confirmaron la cancelación del Afeela 1, su primer vehículo eléctrico desarrollado en conjunto bajo la firma Sony Honda Mobility, marcando el fin de una iniciativa que buscaba fusionar movilidad, software y entretenimiento.

    El Afeela 1 había sido presentado como una propuesta distinta dentro del segmento eléctrico. Nacido a partir del prototipo Vision-S mostrado por Sony en 2020, el modelo evolucionó hacia un sedán de enfoque tecnológico, con fuerte presencia de sistemas digitales, conducción asistida y una experiencia a bordo pensada como extensión del ecosistema digital del usuario.

    El vehículo incluso había avanzado más allá de la etapa conceptual. Contaba con planes concretos de producción en Estados Unidos y un calendario de lanzamiento que apuntaba a 2026, incluyendo reservas abiertas en mercados como California.

    Sin embargo, pese a este avance, el proyecto dependía de una colaboración clave: Sony aportaba el desarrollo tecnológico y la experiencia digital, mientras que Honda se encargaba de la base industrial, ingeniería y producción.

    El punto de quiebre llegó en las últimas semanas, cuando la firma automotriz decidió revisar su estrategia global de electrificación.

    Este cambio implicó la cancelación de varios modelos eléctricos propios, como la serie Honda 0, y la reducción de inversiones en este ámbito, afectando directamente al Afeela. Como consecuencia, el proyecto perdió acceso a tecnologías y recursos fundamentales, lo que llevó a ambas compañías a concluir que no existía un camino viable para llevar el modelo a producción.

    Esta cancelación vuelve a poner en evidencia los desafíos actuales de la industria frente a las nuevas energías. La desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos, el aumento de la competencia, especialmente desde fabricantes chinos, y los altos costos de desarrollo han obligado a varias marcas a replantear sus estrategias y postergar los plazos.

    Más sobre:NoticiasHondaSonyAfeela 1autos eléctricoselectromovilidadindustria automotriz

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