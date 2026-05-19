Stellantis prepara una nueva generación de autos eléctricos accesibles desde 15 mil euros

Stellantis confirmó el lanzamiento de una nueva categoría de vehículos eléctricos compactos y de bajo costo denominada “E-Car”, un proyecto con el que el conglomerado automotriz busca recuperar el debilitado segmento de autos urbanos accesibles en Europa y, al mismo tiempo, impulsar la adopción masiva de la electromovilidad.

La producción comenzará en 2028 en la planta italiana de Pomigliano d’Arco, histórica fábrica donde actualmente se produce el Fiat Panda. Según trascendió, estos nuevos modelos tendrán un precio cercano a los 15 mil euros ($15 millones), posicionándose como una de las propuestas eléctricas más asequibles del mercado europeo.

La iniciativa contempla modelos para varias marcas del grupo, entre ellas Fiat, Opel y Citroën, todos desarrollados bajo un concepto común: vehículos pequeños, prácticos, eficientes y pensados especialmente para la movilidad urbana diaria.

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El proyecto E-Car toma inspiración de los populares kei cars japoneses, vehículos compactos diseñados para maximizar eficiencia y reducir costos operativos. Stellantis considera que Europa necesita una nueva generación de automóviles eléctricos simples y funcionales para responder al aumento sostenido en los precios de los vehículos nuevos.

La compañía señaló que las exigencias regulatorias en seguridad y emisiones han provocado una fuerte reducción de la oferta de autos pequeños asequibles, llevando a muchos fabricantes a enfocarse en segmentos más rentables como SUV medianos y vehículos premium.

“El E-Car es un concepto que encuentra su coincidencia natural en el éxito de los coches pequeños que está profundamente arraigado en nuestro ADN europeo de Stellantis. Nuestros clientes piden que se renueven los vehículos pequeños y elegantes, producidos con orgullo en Europa, que también son accesibles y respetuosos con el medio ambiente”, aseguró el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.

El grupo confirmó que los futuros E-Car utilizarán plataformas y componentes desarrollados junto a socios tecnológicos para mantener bajos costos y reducir tiempos de producción. El objetivo es ofrecer vehículos eléctricos urbanos realmente accesibles sin renunciar a diseño, eficiencia y practicidad.