Subaru está trabajando en tres nuevos modelos con caja manual

Mientras gran parte de la industria avanza hacia la electrificación y las transmisiones automáticas, todavía hay fabricantes dispuestos a defender la experiencia de conducción tradicional.

En ese contexto, Subaru sorprendió al anunciar el desarrollo de tres nuevos modelos deportivos con caja manual, una apuesta poco habitual en un mercado donde este tipo de transmisiones se encuentra cada vez más cerca de la extinción.

La presentación tuvo lugar el fin de semana durante las 24 Horas de Fuji, donde la marca mostró tres vehículos cubiertos y adelantó algunos detalles de los futuros modelos, desarrollados por su nueva Oficina de Planificación de Vehículos Deportivos.

Uno de los protagonistas será una nueva variante del WRX, que incorporará la transmisión manual TY85 utilizada anteriormente por modelos STI. Aunque Subaru no confirmó el regreso del WRX STI, el futuro sedán parece inspirarse en el reciente WRX STI Sport# Prototype y buscará ofrecer una experiencia de conducción más cercana al mundo de la competición.

El segundo integrante de esta ofensiva deportiva será una nueva evolución del BRZ. A diferencia de otras versiones enfocadas en aumentar la potencia, este modelo priorizará la reducción de peso, la agilidad y las sensaciones al volante. La receta apunta a una conducción más pura y directa, siguiendo la filosofía de las ediciones especiales más exclusivas del coupé japonés.

La gran novedad será un hatchback deportivo de cinco puertas que promete posicionarse entre el Impreza y el WRX. Según la marca, contará con una personalidad propia y un enfoque más accesible para quienes buscan diversión al volante. Se espera que utilice un motor bóxer sin electrificación, acompañado de una puesta a punto específica del chasis y mejoras aerodinámicas orientadas al rendimiento.

Durante la presentación, el director de tecnología y vicepresidente ejecutivo de Subaru, Tetsuro Fujinuki, reafirmó el compromiso de la compañía con los entusiastas. “Buscamos crear automóviles que puedan disfrutarse de una manera más accesible”, señaló el ejecutivo. Sobre el futuro hatchback, además, adelantó que será “un automóvil base asequible”, pensado para atraer a una nueva generación de conductores apasionados.

Con estos tres modelos, Subaru deja claro que todavía hay espacio para los deportivos de tres pedales y que la conexión entre conductor y máquina sigue siendo una prioridad para la marca.